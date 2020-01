Siaubo drama „Virsmas“: pabaiga nustebins ir garsiojo romano gerbėjus

Šiandien, sausio 31 dieną, Lietuvos kino teatruose įvyks siaubo dramos „Virsmas“ premjera. Filmas sukurtas pagal 1898 metais išleistą Henry James romaną „The Turn of the Screw“, kuris buvo ekranizuotas tiek kartų, kad dabar jau sunku ir besuskaičiuoti. Tačiau neapsigaukite. „Virsmas“ nebus panašus į kitas ekranizacijas dėl kelių režisierės Florios Sigismondi sumanymų.

„Visą istorijos veiksmą norėjau perkelti į 90-tuosius. Kad pasakojimas būtų modernus, tačiau jame nesijaustų technologijų perkrovos. Man tas laikotarpis atrodo spalvingiausias, labai kinematografiškas, todėl stengiausi, kad žiūrovai persikeltų ne į gūdžius 1898-uosius, o į tuos laikus, kuriuos daugelis mūsų dar yra patyrę savo kailiu“, – pasakoja režisierė.

Ir tai bus ne vienintelis siurprizas romano gerbėjams. Jie išvys ir visiškai kitokią pabaigą, nei buvo sukurta H. Jameso.

„Nenoriu išduoti paslapties bet taip, filmo finalas skirsis nuo knygos pabaigos. To priežastis – norėjau nustebinti ir tuos, kurie skaitė romaną ir žino, kaip istorija baigėsi. Be to, tai bus galimybė išvysti visiškai kitokį pagrindinės herojės veidą“, – intriguoja F. Sigismondi.

„Virsmas“ pasakos apie darbo ieškančią jauną moterį Keitę (aktorė Mackenzie Davis), kuri gauna pasiūlymą prižiūrėti du našlaičius: Florą ir Mailsą (aktoriai Brooklynn Prince ir Finnas Wolfhardas). Abiejų tėvų netekę vaikai gyvena atokioje kaimo vietovėje stūksančiame didžiuliame giminės name, kartu su guvernante.

Galbūt paveikti tėvų netekties, galbūt dėl kitų priežasčių, vaikai Keitei pasirodo šiek tiek keistoki. Iš pradžių auklė bando pateisinti jų elgesį, tačiau netrukus Flora ir Mailsas Keitei ima kelti nerimą.

Lyg to būtų maža, guvernantė taip pat atrodo lyg kažką slėptų, o netrukus paaiškėja, kad ir senasis namas turi savų, ne mažiau bauginančių paslapčių. Pamažu Keitės nerimą pakeičia baimė, o netrukus mergina su siaubu suvokia, kad tiek vaikai, tiek didžiulis namas nėra tokie nekalti ir įprasti, kokie atrodė iš pradžių.

Siaubo drama „Virsmas“ Lietuvos kino teatruose – jau nuo šiandien, sausio 31 dienos.