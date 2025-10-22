Seimo nario nuotraukos sukėlė sumaištį: be švarko atrodo kitaip

K. Neimantas – politikas, kuris nesidrovėdamas socialiniuose tinkluose dalijasi asmeninio gyvenimo akimirkomis ir savo išpuoselėtu kūnu. „KK2“ komanda nusprendė apsilankyti Seime, kad sužinotų, kaip kolegos vertina vyro kūno linijas.
„Man atrodo, kad Seimo nariui, net jei jis sau ir labai gražus, neverta taip komunikuoti. Tačiau tai asmeninis pasirinkimas“, – teigė Viktorija Čmiltytė-Nielsen.
Indrė Kižienė neslėpė nuostabos. Anot jos, vaizdas darbovietėje kardinaliai skiriasi nuo to, kuris rodomas viešai.
„Be švarko atrodo kitaip. Ką aš galiu pasakyti, gražu“, – nedaugžodžiavo politikė.
Agnė Širinskienė buvo kiek kuklesnė – ji nepanoro atskleisti savo nuomonės.
„Aš susilaikysiu nuo vertinimų“, – sakė moteris.
Parodytoje nuotraukoje, kurioje jis matomas be marškinėlių, Rasa Budbergytė pabrėžė, kad simpatiškiausia dalis nuotraukoje – vyro veido išraiška.
Vis dėlto sakoma, jog tobulumui nėra ribų. Štai I. Kižienei užkliuvo Karolio pilvas.
„Dešimtuko reikia nepagailėti. Ne, duodu devynetą, nes pilvukas yra“, – „KK2“ komandai sakė Seimo narė.
„Sixpacko“ nematavau, bet aš iš esmės nuotraukoje esu apie 14 kg plonesnis, nei buvau prieš trejus metus. Pasakyčiau, kad apie 44 cm esu turėjęs, jei ne daugiau“, – preso apimtį įvardijo reportažo herojus.
Tiesa, buvo ir tokių, kurie suabejojo vaizdo tikrumu. Kalbinti Seimo nariai klausinėjo, ar kūno linijos nebuvo patobulintos naudojant dirbtinį intelektą.
„Čia realus vaizdas, ar sugeneruotas dirbtinio intelekto? Jis turi tokias tatuiruotes?“ – klausė Giedrius Drukteinis.
„Čia gal dirbtinis intelektas? Sportuojantis, turbūt norėjo pasigirti“, – kalbėjo Rita Tamašunienė.
K. Neimantas patikino, jog tai tėra sunkaus darbo, disciplinos ir gero apšvietimo rezultatas.
„Mano tėtis buvo lengvaatletis, stiprus vyras. Mano mama buvo krepšininkė. Pas mus su broliu sportas, matyt, įrašytas genuose. Mano pirmas būrelis buvo karate dar prieš pirmą klasę. Kai pradėjau sportuoti, taip ir nesustojau“, – teigė išpuoselėtų kūno formų savininkas.
Kad ir koks sveikuolis būtų K. Neimantas, jo kolegos gėdijasi jo nuogumo.
„Aš tik noriu priminti vieną paprastą taisyklę: kuo daugiau tavo apnuoginto kūno pamato pasaulis, tuo sunkiau susigrąžinti reputaciją“, – teigė G. Drukteinis.
