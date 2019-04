S. Petreikio gerbėjams – džiugios naujienos

Šį kartą į klausytojams ruošiamų siurprizų kategoriją būtų galima priskirti ir naująjį S. Petreikio kūrinį „Jūrėse“, išsiskiriantį tiek savo formatu, tiek turiniu.

Tai yra pirmasis solinis muzikanto kūrinys, kuris išleidžiamas ne tik kompaktine, bet ir viniline plokštele. „Mintis apie vinilą buvo brandinta trejus metus ir jo pasirodymui taip pat ruoštasi ilgai, tad į plokštelę sudėti kūriniai yra išpuoselėti, išieškoti ir atrinkti galvojant apie formatą“, – teigia autorius.

„Jūrėse“ yra ir pirmasis menininko albumas, įrašytas kartu su styginių sekstetu – Vytautu Mikeliūnu, Laura Staponkute, Jurga Gaubyte, Ugne Petrauskaite, Onute Švabauskaite, Mariusz Prasniewski. Nors šis įrašas yra pirmasis S. Petreikio albumas, kuriame melodijos atliekamos pritariant styginiams instrumentams, pats atlikėjas nemano, kad tai žymi kokį nors naują kūrybinio kelio posūkį: „Kamerinio orkestro skambesys mane visada žavėjo, jau ir anksčiau esu atlikęs savo kūrinius skambant styginiams, juk pasaulio muzika itin darniai dera su styginių instrumentų skleidžiamais garsais“.

Albumo dainų galima paklausyti čia.

Naujasis S. Petreikio kūrinys „Jūrėse“ susideda iš kelių kiekvieno žmogus gyvenime pamatinių – namų ir pasaulio – temų. Pirmosios dalies melodijos tarytum byloja apie pačią autoriaus asmenybę, pasakoja apie jo namus, glaudų ryšį su konkrečia vieta, pilnatvės patyrimą, antrojoje dalyje žvilgsnis kreipiamas į pasaulį bei jo platumas. „Savo klausytojams noriu garsais pasakoti įvairias, man pačiam svarbias istorijas: apie savo namus, apie marių supamą Žemaitiją, apie namuose įmanomą patirti ryšio stiprumą, apie begalinę laisvę ir pasaulį, kokį jį matau savo akimis“, – naujai pasirodžiusį albumą komentuoja autorius. –Žinoma, vienas pats to padaryti negaliu, todėl profesionali komanda, su kuria dirbau, man yra labai svarbi. Brolis Donatas Petreikis yra mano įkvėpėjas, kuris ne tik aranžuoja ir kuria muziką, bet ir supranta mane iš pusės žodžio. Šiame albume taip pat ryškiai išsiskleidžia smuikininko Vytauto Mikeliūno talentas. Be jokios abejonės, albumas taip neskambėtų ir be Jono Jurkūno prisilietimo bei magiškų aranžuočių styginiams sukūrimo. Specialiai šio albumo įrašyti atvyko Danijoje gyvenantis profesionalus džiazo muzikas Mariusz Prasniewski, kurio muzikinis pajutimas mane stebina iki šiol. Taip pat paminėti ir padėkoti noriu ir Normantui Ulevičiui, dirbusiam prie daugelio įrašų suvedimo“.

Balandžio mėnesį atlikėjas kviečia į koncertinį turą „Už jūrų marių“, kuriame aplankys Panevėžį, Vilnių ir Kauną. Po nemažos pertraukos balandžio 17 d. S. Petreikis drauge su broliu Donatu (gitara/saksofonas) bei smuikininku Vytautu Mikeliūnu atvyks į Panevėžio muzikinį teatrą. Balandžio 26 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje ir balandžio 27 d. Kauno kultūros centre multiinstrumentininkas pasirodys drauge su pilna grupe (Kęstutis Pavalkis – klavišiniai, Domas Žostautas –bosinė gitara, Vytis Vainilaitis – būgnai, Vytautė Pupšytė – solistė, Vytautas Mikeliūnas – smuikas, Donatas Petreikis – gitara/saksofonas). Garsu visuose koncertuose rūpinsis Giedrius Ūsas.