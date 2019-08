Radisto J. Nainio naujas singlas sulaukė žaibiškos sėkmės: įvertinkite ir jūs

Naujasis Jovani hitas „Figure It Out“ yra įrašytas su paslaptinga dainininke iš Švedijos, kuri pasivadino „Youth Appeal“ pseudonimu. Tai jau trečias iš eilės Jovani kūrinys, kuriam prognozuojama didelė sėkmė ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Kaimynėje šalyje kiek anksčiau dideliais hitais tapo Jovani kartu su dainininke Jazzu įrašytos dainos „Keep It To Myself“ ir „I Should Have Known“.

„Naujasis singlas yra apie sudaužytą širdį. Kiekvienas esame tai patyrę, todėl neabejoju, kad tai aktualu ir mano gerbėjams“, – apie naują dainą mintimis dalinasi Jonas Nainys. „Vos įrašius dainą, ją pradėjo transliuoti visos didžiausios Lenkijos radijo stotys. Man tai didelis įvertinimas“.

Tai nėra pirmas kartas, kai Jovani sulaukia sėkmės kaimyninėje Lenkijoje. Pernai pasirodžiusi Jovani daina „Keep It To Myself“ ilgą laiką karaliavo klausomiausios lenkų radijo stoties „RMF FM“ hitų sąrašo viršūnėje. Kito hito – dainos „I Should Have Known“ – pasaulinė premjera taip pat įvyko populiariausios Lenkijos radijo stoties eteryje. Didelės sėkmės sulaukusį hitą įvertino didžiausia pasaulyje įrašų kompanija „Universal Music“, įtraukusi kūrinį į specialų rinkinį.