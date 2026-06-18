 Princas Harry pirmą kartą per ketverius metus kartu su šeima lankysis Didžiojoje Britanijoje

Princas Harry pirmą kartą per ketverius metus kartu su šeima lankysis Didžiojoje Britanijoje

2026-06-18 01:39
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Britų princas Harry‘is, pasak žiniasklaidos, liepą kartu su savo šeima vyks į Didžiąją Britaniją. Stotys BBC ir ITV trečiadienį pranešė, kad jis pirmą kartą nuo 2022 m. vėl lankysis savo gimtojoje šalyje kartu su žmona Meghan, septynerių metų sūnumi Archie‘iu ir penkerių dukterimi Lilibet.

<span>Princas Harry pirmą kartą per ketverius metus kartu su šeima lankysis Didžiojoje Britanijoje</span>
Princas Harry pirmą kartą per ketverius metus kartu su šeima lankysis Didžiojoje Britanijoje / EPA-ELTOS nuotr.

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41-erių Harry‘is yra jauniausias britų karaliaus Karolio III sūnus. Harry‘is su žmona Meghan 2020 m. po nesutarimų su karališkąja šeima atsisakė karališkųjų pareigų. Jie su savo dviem vaikais gyvena JAV Kalifornijos valstijoje, iš kurios Meghan yra kilusi.

Neseniai Harry‘is pareiškė norįs susitaikyti su savo tėvu, karaliumi Karoliu III.

„Visada būsiu karališkosios šeimos dalis“, – sakė jis balandį.

Princo atstovas agentūrai AFP nenorėjo patvirtinti planuojamos šeimos kelionės.

Pastarąjį kartą Harry‘is ir Meghan su abiem vaikais Didžiojoje Britanijoje drauge lankėsi 2022 m. birželį, kai buvo minimas 70-asis karalienės Elžbietos II valdymo jubiliejus.

 
Šiame straipsnyje:
princas Harry
Didžioji Britanija
Meghan

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