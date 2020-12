Prieš koncerto premjerą – naujas „Colours of Bubbles“ vaizdo klipas

Visą koncertą „Untold Story. Chapter 2”, kuriame prie „Colours of Bubbles“ prisijungė ne tik Šv. Kristoforo kamerinio orkestro muzikantai, bet ir kviestiniai atlikėjai – pianistas Giedrius Nakas bei pritariantys vokalistai Kotryna Stasikėlė, Rimantas Žaldokas ir jaunimo choras „Vilnius Voices“, pirmieji išgirs radijo klausytojai. Pirmąją Naujųjų metų dieną 17 val. koncertas bus transliuojamas per LRT radiją.

„Šis kūrinys „Memento“ gerai atspindi koncerto ir bendradarbiavimo su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru nuotaiką“, – šypsosi „Colours of Bubbles“ vokalistas Julijus Aleksovas. – „Be jokios abejonės, „Memento“ – trapiausias, jautriausias ir, ko gero, emociškai stipriausias kūrinys albume „9 mm“, o atliekamas kartu su orkestru jis pakyla į visai kitą emocinį lygį.“

„Paruošėme ypatingą programą, kuri susideda tiek iš ankstesnės kūrybos, tiek iš mūsų naujausio albumo „9 mm“ kūrinių, tačiau juos visus jungia tai, jog turi stiprų gitarinį pagrindą“, – „Untold Story. Chapter 2” projektą pristato J. Aleksovas. „Na, o orkestras skambesiui suteikia gilumo ir pločio.“

Pirmą kartą su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru šiauliečių roko grupė sugrojo dar 2017 metais. Tuomet rokeriai įgyvendino savo seną svajonę pristatyti indie roko ir klasikinės muzikos sintezę ir kartu su dirigento Modesto Barkausko vadovaujamu orkestru surengė šešių koncertų turą Lietuvos miestuose.

Išskirtinis projektas taip pat buvo įamžintas dviguboje vinilo plokštelėje „Untold Story“ ir grupei pelnė antrąjį metų roko grupės apdovanojimą Lietuvoje. Šiemet dėl COVID-19 pandemijos negalėję sugroti gyvo koncerto su orkestru, išskirtinį pasirodymą muzikantai nusprendė nufilmuoti be žiūrovų.

„Besiruošiant pirmiesiems „Untold Story“ koncertams 2017 metais supratome, kad teks atsisakyti daug kūrinių dėl ribotos pasirodymų trukmės, todėl projektas buvo pasmerktas tęsiniui“, – šypsosi „Colours of Bubbles“ vokalistas. „Buvo tik laiko klausimas, kada pratęsime bendradarbiavimą su Šv. Kristoforo orkestru. Štai – praėjus keliems metams, vėl stovime ant scenos kartu!“

Naujoje koncertinėje programoje skamba ne tik garsiausi grupės kūriniai iš pirmųjų dviejų albumų „Inspired by a True Story“ ir „She Is the Darkness“, bet ir naujausios „Colours of Bubbles“ dainos iš 2019 metų albumo „9 mm“, tarp kurių ir „Memento“.

Dar pavasarį pradėję dirbti prie šio projekto, ambicingą koncertinę viziją muzikantai išvystė į muzikinį filmą. Bendradarbiaujant transliacijos režisieriui Armui Rudaičiui bei koncerto režisieriui ir scenarijaus autoriui Aleksandrui Špilevojui, kūrybinė grupė nufilmavo koncertą ir papildomus kinematografinius elementus, o „Untod Story. Chapter 2“ virto unikalia muzikinio pasirodymo ir trumpo metro filmo sinteze.

„Untod Story. Chapter 2“ nusifilmavo ne tik kine debiutavęs „Colours of Bubbles“ vokalistas J. Aleksovas, bet ir gerai žinomi aktoriai – Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai nominuotas legendinis Vidas Petkevičus ir jaunosios aktorių kartos atstovė Dovilė Kundrotaitė, šiemet nominuota Sidabrinei gervei už Metų geriausios aktorės vaidmenį.

„Žinojome, kad šiais metais koncertą galėsime pristatyti tik virtualiai, tad norėjome, kad muzikinė patirtis, kuri pasieks žiūrovus, būtų unikali ir emociškai kuo intensyvesnė, tad paprašėme savo bičiulių iš kitų meno sričių, kino ir teatro pasaulio pagalbos“, – pasakoja Julijus Aleksovas. „Viso to finale gavosi trumpo metro filmas, kuris susijungia su mūsų muzika. Bet nesinori visko išduoti – tegul visa tai asmeniškai ir individualiai atranda žiūrovas.“

„Colours of Bubbles“ nariai džiaugiasi ir yra dėkingi, kad net sudėtingomis šių metų kūrybinėmis sąlygomis prie „Untold Story. Chapter 2” projekto prisidėjo tiek daug žmonių iš skirtingų kūrybinių industrijų. Be gausybės muzikantų ir atlikėjų prie pasirodymo filmavimo dirbo garso režisūros, šviesų instaliacijų, teatro, kino ir kitų sričių scenos profesionalai.

Koncertui įgyvendinti pasitelktos pačios naujausios garso įrašymo ir apšvietimo technologijos. Muzikantų viziją įgyvendinti padėjo garso režisierius Jurgis Stasikėlis ir šviesų dailininkas Arvydas Buinauskas, projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Kitais metais „Colours of Bubbles“ kartu su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir kviestiniais atlikėjais naują muzikinę programą klausytojams tikisi pristatyti gyvai koncertuose.