Prabanga, prieinama ne kiekvienam: atskleisti populiariausių Lietuvos scenos veidų honorarai

Lietuvos scenos grandai: kas prašo daugiausiai?
Muzikinė vakaro dalis dažniausiai reikalauja didžiausio biudžeto. Analizuojant viešai prieinamus įkainius, tarp brangiausių solo atlikėjų šalyje rikiuojasi operos solistas ir estrados dainininkas Merūnas Vitulskis. Už valandos trukmės (60 min.) pasirodymą atlikėjas prašo 6 500 eurų, o norintiems ilgesnės, pusantros valandos (90 min.) programos, teks pakloti 8 500 eurų.
Nuo jo nedaug atsilieka ir kiti populiarūs muzikos kūrėjai, kurių kainą dažnai diktuoja pasirinktas pasirodymo formatas:
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„8 Kambarys“: Šio dueto įkainiai itin lankstūs. Pusvalandžio pasirodymas įvertintas 4 000 eurų, valanda – 6 000 eurų, o 90 min. koncertas – 7 000 eurų. Jei pageidaujama gyvo garso grupės pritarimo, kaina šokteli atitinkamai iki 8 000 eurų (už valandą) ir 9 000 eurų (už 90 min.).
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FC Baseball: Švelnesnių tonų gerbėjams akustinė programa kainuos 6 000 eurų, o pilnos sudėties pasirodymas su gyvo garso grupe – 8 500 eurų (papildomai skaičiuojamas 1 Eur/km transporto mokestis).
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Gabrielius Vagelis: Siūlo net keturis pasirodymo variantus. Trumpa 30 min. solo programa atsieis 3 872 eurus, 50 min. solo pasirodymas – 4 840 eurų. Valandos trukmės akustinė programa su klavišininku kainuoja 5 445 eurus, o pilna valandos programa su grupe – 6 655 eurus. Papildomai galima užsisakyti techninį įgarsinimo ir apšvietimo paketą už 1 200 eurų bei padengti kelionės išlaidas (1 Eur/km).
Nuo populiariosios muzikos iki roko klasikų
Ieškantiems specifinio stiliaus ar galingos grupės energijos, piniginę taip pat teks atverti plačiai. Štai keletas kitų žinomų vardų įkainių:
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„BIX“: Roko veteranai išlaiko vienodą kartelę – tiek originali, tiek akustinė jų programa kainuoja po 4 000 eurų. Išskirtinis šou su pūčiamųjų sąstatu kainą pakelia iki 5 000 eurų.
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„Delfinai“ ir „Black Biceps“: Abiejų grupių koncertinė programa įvertinta vienodai – po 4 400 eurų už pasirodymą.
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„Sare Roma“: Romų teatro pasirodymas jūsų šventėje kainuos 4 000 eurų.
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Liepa Mondeikaitė: Solo pasirodymą (1 val.) siūlo už 2 800 eurų. Akustinis variantas su pianistu kainuoja 3 400 eurų, o prabangiausia versija su gyva grupe bei pritariančiuoju vokalu siekia 4 800 eurų.
Renginių vedėjai: už charizmą ir universalumą tenka sumokėti
Vakaro nuotaika ir sklandi eiga priklauso nuo vedėjo, o žinomi televizijos bei teatro veidai taip pat turi savo kainą. Brangiausiu šiame segmente įvardijamas Arnas Švilpauskas, kurio paslaugų startinė kaina prasideda nuo 3 500 eurų.
Kiti populiarūs renginių vedėjų pasiūlymai:
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„Kitas kampas“: Improvizacijos teatro aktoriai už vakaro moderavimą prašo nuo 2 700 eurų.
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Mantas Wizard: Žinomas iliuzionistas ir vedėjas už savo populiariausią paslaugų paketą prašo 3 000 eurų.
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Remigijus Žiogas: Klaipėdos krašto ir visos Lietuvos renginių vilko populiariausias paslaugų paketas kainuoja 2 500 eurų.
Populiarėja „du viename“ paslaugos
Siekdami sutaupyti arba užtikrinti programos vientisumą, užsakovai neretai renkasi dainuojančius vedėjus, kurie gali pasiūlyti pilną paslaugų kompleksą (su DJ ar technine įranga):
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Žygimantas Gečas: Tik vedimo paslauga kainuoja 2 500 eurų. Vedimas kartu su DJ paslaugomis – 3 000 eurų, o pilnas komplektas (vedėjas, DJ ir reikalinga aparatūra) siekia 3 400 eurų.
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Laima Tamulytė-Stončė (Mama Rock'n'Roll): Už renginio vedimą kartu su savo muzikiniu pasirodymu prašo 2 000 eurų. Jeigu pageidaujama, kad komandoje būtų ir DJ bei pasirūpinta visu garsu bei apšvietimu, kaina kyla iki 2 500 eurų.
Užsakant bet kurį atlikėją ar vedėją, ekspertai primena, kad pradiniai kainoraščiai nėra galutiniai. Galutinė suma visuomet koreguojama individualiai, atsižvelgiant į šventės datą (savaitgaliai ir šventinės dienos brangesnės), vietą, renginio trukmę bei papildomus techninius reikalavimus (vadinamąjį „raiderį“).
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