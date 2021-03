Po dešimties metų į Lietuvą su koncertu sugrįš grupė „Sparks“

Turo metu muzikantai pristatys savo naujausią albumą „A Steady Drip, Drip, Drip“, kuris pasirodė pernai ir Jungtinėje Karalystėje pasiekė septintą vietą, taip tapdamas vienu populiariausių grupės įrašų per visą karjerą. Naujausias „Sparks“ darbas taip pat sulaukė sėkmės Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Olandijoje ir grupės gimtosiose Jungtinėse Amerikos Valstijose, todėl buvo tik laiko klausimas kada grupė šią programą pristatys gyvai koncertuose.

Vilniuje muzikantai atliks žymiausius kūrinius iš savo naujausių albumų bei didžiausius karjeros hitus.

„Sparks“ išpopuliarėjo 1974 metais savo amžinu hitu „This Town Ain't Big Enough for Both of Us“, kuris pasiekė Nr. 2 Jungtinės Karalystės tope. Muzikos gerbėjai puikiai žino „The Number One Song in Heaven“, „When I’m with You“, „Cool Places“, „When Do I Get to Sing 'My Way’“ ir daugybę kitų grupės kūrinių. Andrius Mamontovas grupės dainą „Popularity“ yra pavadinęs viena labiausiai jam įstrigusių ir galvoje skambančių melodijų.

„Sparks“ karjera — ilgiausiai trunkantis ir patvariausias dviejų brolių bendradarbiavimas visoje popmuzikos istorijoje. Grupės branduolį sudaro dainų autorius ir klavišininkas Ronas Maelas bei vokalistas Russellas Maelas. Tiek drabužių, tiek manierų požiūriu visada pabrėžtinai rimtas R. Maelas su savo „firminiu“ niūrumu yra visiška priešingybė efektingam ir hiperaktyviam broliui R. Maelui.

„Sparks“ skiriamuoju ženklu tapo įmantrus ir ritmingas R. Maelo grojimo stilius ir plataus diapazono R. Maelo balsas, lengvai pakylantis į operos falceto aukštumas. Taip pat, žinoma, intelektualiai rafinuoti, taiklūs, neretai ironiški dainų tekstai. Tačiau svarbiausia, kad, nepaisant ilgos karjeros, brolių tandemas ir toliau kuria novatorišką ir aktualią muziką, išlaikydami kokybės kartelę.

Per savo karjerą „Sparks“ išleido 24 studijinius albumus, vieną koncertinį albumą ir vieną bendrą albumą su grupe „Franz Ferdinand“ (2015 m.), pasivadinę FFS. Anksčiau broliai Ronas ir Russelas Maelai Lietuvoje su koncertais lankėsi 2008 ir 2012 metais.

Nesunku pastebėti grupės sentimentus mūsų šaliai. 2012 metais „Sparks“ pasirinko Lietuvoje pradėti savo europines gastroles, o artėjančiame ture 2022 metais Vilnius taps baigiamuoju jų Europos turo miestu. Galbūt prie to prisideda ir tai, kad vienas dueto narių R. Maelas yra aistringas krepšinio gerbėjas ir atributikos kolekcionierius. Jis atidžiai seka ir Lietuvos rinktinės rezultatus, o savo kolekcijoje turi mūsų rinktinės bei Jono Valančiūno atributikos.