Po 25 metų santuokos karališkoji pora paskelbė apie netikėtas skyrybas

Oficialus pranešimas Nyderlandų karališkosios šeimos svetainėje buvo paskelbtas sausio 23 d.
„Po 25 santuokos metų nusprendėme skirtis. Tai darome abipusiu susitarimu ir su abipuse pagarba. Toliau drauge rūpinsimės savo trimis vaikais. Nepaisant to, tai tebėra sunkus žingsnis. Todėl prašome visų supratingumo ir pagarbos mūsų privatumui“, – rašoma pranešime.
Žinutė buvo pasirašyta Bernhardo van Oranje ir Annettes Sekrève vardu – naudojant jos mergautinę pavardę.
Princas Bernhardas yra Nyderlandų karaliaus Vilhelmo Aleksandro pusbrolis.
Pora susituokė 2000 m. liepą. Jie susilaukė trijų vaikų: Izabelės, gimusios 2002 m., Samuelio, gimusio 2004 m., ir Benjamino, gimusio 2008 m.
Kaip teigiama karališkosios šeimos svetainėje, princas Bernhardas yra savarankiškai dirbantis verslininkas. Jis retai dalyvauja oficialiose pareigose.
