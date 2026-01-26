 Po 25 metų santuokos karališkoji pora paskelbė apie netikėtas skyrybas

2026-01-26 10:05 kauno.diena.lt inf.

Nyderlandų princas Bernhardas ir princesė Annette po 25 metų santuokos pranešė apie skyrybas, rašo „People“.

Po 25 metų santuokos karališkoji pora paskelbė apie netikėtas skyrybas / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Oficialus pranešimas Nyderlandų karališkosios šeimos svetainėje buvo paskelbtas sausio 23 d. 

„Po 25 santuokos metų nusprendėme skirtis. Tai darome abipusiu susitarimu ir su abipuse pagarba. Toliau drauge rūpinsimės savo trimis vaikais. Nepaisant to, tai tebėra sunkus žingsnis. Todėl prašome visų supratingumo ir pagarbos mūsų privatumui“, – rašoma pranešime.

Žinutė buvo pasirašyta Bernhardo van Oranje ir Annettes Sekrève vardu – naudojant jos mergautinę pavardę.

Princas Bernhardas yra Nyderlandų karaliaus Vilhelmo Aleksandro pusbrolis.

Princas Bernhardas ir princesė Annette
Princas Bernhardas ir princesė Annette / Scanpix nuotr.

Pora susituokė 2000 m. liepą. Jie susilaukė trijų vaikų: Izabelės, gimusios 2002 m., Samuelio, gimusio 2004 m., ir Benjamino, gimusio 2008 m.

Kaip teigiama karališkosios šeimos svetainėje, princas Bernhardas yra savarankiškai dirbantis verslininkas. Jis retai dalyvauja oficialiose pareigose. 

