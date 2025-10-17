Pinskuvienės išvaizdos pokyčiai įžiebė kalbas apie ligą

2025-ųjų sausį žinoma pora ryžosi pokyčiams – nusprendė keisti gyvenseną iš pagrindų. Svorio metimo iniciatyva kilo dėl Jono sveikatos, o Živilė prisijungė iš solidarumo. Lūžio tašku tapo antroji vyro operacija.
„Po antros operacijos gydytojas labai aiškiai pasakė, kad jis turi susiimti su svoriu. Daktaras labai gražiai pajuokavo, sakė: „Pone Pinskau, jeigu nesusiimsi, nespėsi iš paskos savo gražios žmonos“, – šyptelėjusi laidoje „KK2“ teigė politikė.
Juodu ėmė ieškoti geriausio būdo atsikratyti nereikalingų, sveikatai kenksmingų kilogramų. Anot Živilės, rezultatai netruko pasirodyti – Jono svoris sumažėjo net 23 kilogramais.
„Valgome pusryčius, o maisto kiekiai yra tris kartus mažesni. Šaldytuvas yra apytuštis. Po 18 valandos mes nevalgome visiškai nieko, labai griežtai. Mums viena dietologė yra pasakiusi: jeigu 28 dienas iškęsite, viskas žmogaus smegenyse persivers ir nebus viskas taip sudėtinga“, – kalbėjo Širvintų rajono merė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Didžiausias iššūkis Živilei buvo atsisakyti saldumynų. Alkoholio vartojimą politikė taip pat smarkiai apribojo, nors per jubiliejaus kelionę leido sau padaryti išimtį.
„Jonas negėrė nuo Naujų metų iki Velykų, o per jas išgėrė raudono vyno taurę. Kai mano 50-metį minėjome dviese pabėgę kartu, išgėrėme tekilos po 20 gramų nuotaikai pakelti“, – prisiminė ji.
Živilės pasikeitimai neliko nepastebėti – Širvintose net imta šnabždėtis apie galimą merės ligą. Šio scenarijaus baiminasi ir politikės mama, kuri dėl dukters kūno pokyčių neslepia nerimo.
„Numečiau virš 10 kilogramų, todėl žmonės diskutavo, ar neužklupo kokia liga. Tikrai jokios ligos nėra. Paprasčiausiai savijauta daug geresnė. Išsimiegame geriau, ryte nuotaika geresnė, energijos daugiau. Mama pergyvena, kad liga bus. Sako: tik pečiukai, skruostukai likę. Sakau: mama, aš jaučiuosi gerai – ir ji mato, kad taip yra“, – laidoje „KK2“ atviravo Ž. Pinskuvienė.
Prie stulbinančio politikės grožio prisideda ne tik pakitusi mityba, bet ir iš mamos perimtos grožio paslaptys.
„Mane mama mažytę išmokė valytis dantis ir tuo pat metu mokė ant blakstienų tepti riciną. Man prisiauginti blakstienų nereikia – nors dažnai gaunu pabaksnojimų, kad priaugintos blakstienos. Ne, niekada neturėjau“, – šyptelėjusi tarė ji.
Naujausi komentarai