Pažinti Turkiją ant dviejų ratų

Ypatinga patirtis
Dviračių turizmas tampa vis populiaresne kelionių tendencija dėl teigiamo poveikio: jis padeda mažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, gerina sveikatą ir savijautą, stiprina ryšius tarp keliautojų ir vietos bendruomenių bei prisideda prie vietos ir kaimo vietovių ekonominės naudos.
Vykstant šiems pokyčiams, Turkija taip pat yra Europos dviračių maršrutų tinklo „EuroVelo“ narė. Tinklas jungia visą žemyną ir apima septyniolika ilgo nuotolio dviračių maršrutų. Per Turkiją driekiasi maršrutai „EuroVelo 13“ ir „EuroVelo 8“, vedantys per Edirnės, Kirklareli ir Izmyro miestus.
Skirtingoms dviračių disciplinoms ir įvairaus pasirengimo dviratininkams pritaikyti Turkijos dviračių maršrutai siūlo kur kas daugiau nei vien vaizdingus pasivažinėjimus. Jie suteikia galimybę patirti autentiškų įspūdžių – susipažinti su vietos bendruomenėmis, paragauti regioninės virtuvės patiekalų, rasti įspūdingų gamtos kraštovaizdžių ir archeologinio paveldo pavyzdžių.
Šią patirtį dar labiau praturtina sertifikuotos, dviratininkams pritaikytos apgyvendinimo įstaigos, suteikiančios komfortą ir specializuotas paslaugas, užtikrinančias sklandžią kelionę.
Kerintys vaizdai
Turkijos dviračių maršrutai garsėja ne tik vaizdingais kraštovaizdžiais – jais taip pat vyksta vienos prestižiškiausių pasaulio dviračių lenktynių. Gegužę vykusios 61-osios „Presidential Cycling Tour of Türkiye“ dviratininkų lenktynės dar kartą pademonstravo įspūdingą Turkijos ir jos siūlomų dviračių maršrutų įvairovę.
Lenktynės prasidėjo vaizdingame Izmyro pajūrio miestelyje Češmėje ir tęsėsi kvapą gniaužiančiais etapais iki pat Turkijos sostinės Ankaros. Tiek dviratininkams, tiek dviračių sporto entuziastams jos padovanojo nepamirštamą kelionę pro įvairius Turkijos kraštovaizdžius. Leiskimės į šiuos įspūdingus maršrutus ir atraskime Turkiją ant dviejų ratų!
Patikimas gidas
Kelionę galite pradėti nuo pirmojo etapo, kuris veda iš Češmės į Selčuką Izmyro regione. Šiuo maršrutu pravažiuosite žavingus Egėjo pakrantės miestelius – Alačati, Urlą ir Seferichisarą, o jo pabaigoje pasieksite į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktą Efesą. Ši atkarpa taip pat priklauso „EuroVelo 8“ maršrutui.
Kitas etapas jungia Aidiną ir Muhlos provincijoje esantį pajūrio miestą Marmarį. Maršrutas siūlo įspūdingų jūros vaizdų ir kyla per miškingas įkalnes. Marmaryje vos per kelias minutes galima pereiti nuo pakrantės tyrinėjimo prie sudėtingų kalnų kelių, vingiuojančių per tankius miškus.
Iki pat sostinės
Dar vienas maršrutas driekiasi nuo Marmario iki Fetchijės. Keliaudami juo aplankysite atokesnius Egėjo regiono kaimelius, įspūdingą Gekovos įlanką, senovinį Kaunos miestą, lėto gyvenimo miestų tinklui „Cittaslow“ priklausantį Keidžehizą ir žavų Gedžèko uostą, o maršruto pabaigoje pasieksite Fetchiję – vieną populiariausių parasparnių sporto centrų Turkijoje.
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Ketvirtasis etapas driekiasi Turkų Rivjeros širdyje – Antalijoje. Maršrutas prasideda senoviniame Pataros mieste ir vingiuoja įspūdinga pakrante, kur gausu išskirtinių vietų. Pakeliui aplankysite nardytojų pamėgtą Kašą, Demrę, garsėjančią Šv. Mikalojaus bažnyčia ir senoviniu Miros miestu, ir galiausiai pasieksite Kemerą, įsikūrusį Tauro kalnų papėdėje.
Paskutinis etapas – sostinėje Ankaroje, jame pristatomi svarbiausi administraciniai ir istoriniai miesto objektai, ypač iš Respublikos laikotarpio. Norintys pratęsti kelionę gali numinti iki ramybe dvelkiančio Eimyro ežero ir pasimėgauti ne tik miesto šurmuliu, bet ir gamta.
Įsimintinas nuotykis
Visoje Turkijoje siūlomos dviračių ir elektrinių dviračių nuomos paslaugos leidžia kaip niekad lengvai atrasti šalį ant dviejų ratų.
Čia yra visko – nuo gyvybingų miestų ir pajūrio miestelių iki vaizdingiausių dviračių maršrutų, todėl nesunku leistis į keliones, kuriose susipina gamta, kultūra ir autentiškas vietos gyvenimas.
Keliautojai taip pat gali rasti specialiai dviratininkams pritaikytų maršrutų ir planuoti savo keliones per dviračių turizmo platformą „GoTürkiye“, kurioje pateikiami įkvepiantys maršrutai įvairiuose šalies regionuose.
Saulės, aktyvaus poilsio ir įkvepiančių naujų patirčių ieškantiems Lietuvos keliautojams Turkija siūlo puikių galimybių kiekvieną pasivažinėjimą dviračiu paversti įsimintinu nuotykiu.
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