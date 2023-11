Pasimatymų laidoje sudalyvavusi E. Sebrova: ieškau žmogaus, kurį galėčiau besąlygiškai mylėti

Laidos organizatoriai išpildė pagrindinį Eleonoros norą ir jai į porą parinko kaunietį Darių, kuris, vos tik pamatęs dainininkę, negailėjo jai komplimentų. Nors vaikinas neslėpė jaudulio, bet ją išvydęs nusiramino. „Jaudinausi iki tol, kol ji įėjo. Pamatęs ją, iškart atsipalaidavau, nes iš akių pasirodė labai šiltas, atviras žmogus“, – kalbėjo Darius.

Bendraudami dalyviai rado daugybę panašumų, abu sutiko, kad santykiuose yra labai svarbu gerbti ir pasitikėti žmogumi. O ekrane pasirodžius klausimui apie išdavystę, Eleonora pasidalino savo patirtimi.

„Aš jau turėjau tokius santykius, kuriuose atleidau išdavystę. Ir po to giliai supratau, kad jos aš vis tiek neatleidau, negalėjau perlipti per save. Ieškau žmogaus, kurį galėčiau stipriai mylėti, besąlygiškai mylėti, bet kol kas man to dar nepavyko“, – atskleidė Eleonora.

Deja, bet Darius neatpažino žinomos moters. Ir vos tik ji paminėjo savo buvusiojo Egidijaus Dragūno-SEL vardą, vaikinas pasimetė. „Kai ji pasakė Egis, dar norėjau pajuokauti, ar ji kalba apie Dragūną. Bet manęs negąsdina faktas, kad ji draugavo su Selu“, – pasakojo Darius.

Pasimatymo metu paaiškėjo, kad Eleonora ir Darius gyvena tokiomis pačiomis vertybėmis ir abu neslepia meilės tam pačiam miestui. Ar tiek užteks, kad vos per 30 minučių jie susižavėtų vienas kitu ir pasakytų taip? Sužinokite lnk.lt „Nusirenk“ laidoje.