Pasaulio muzikos įžymybės apie mirusį „The Rolling Stones“ būgnininką: buvo tvirtas kaip uola

Trijulė buvo vienos grupės nariai nuo 1963 metų, jie kartu dirbdami sukūrė muzikinę epochą pažyminčius kūrinius, tokius kaip („I Can't Get No“) Satisfaction“, „Paint It Black“, „Jumpin 'Jack Flash“ ir „Brown Sugar“.

Ch. Wattsas, pirmadienį „ramiai“ miręs vienoje Londono ligoninėje, apsuptas savo šeimos narių, buvo laikomas švelniausio būdo „The Rolling Stones“ nariu, kuris buvo priešingybė ir atsvara kitiems itin energingiems grupės draugams.

M. Jaggeris pagerbė savo kolegą, su kuriuo dirbo beveik 60 metų, socialiniuose tinkluose pasidalindamas besišypsančio Ch. Wattso, sėdinčio prie būgnų, nuotrauka.

78-erių „Rolling Stones“ lyderis prierašo nepridėjo.

77-erių K. Richardsas paskelbė Ch. Wattso būgnų nuotrauką su ant jų užkabintu užrašu „Baigta“. Jis taip pat neparašė prierašo.

Be kolegų, Ch. Wattsą pagerbė visas roko muzikos pasaulis.

Paulas McCartney apibūdino Ch. Wattsą kaip „fantastišką būgnininką, tvirtą kaip uola“ („rock“ angliškai reiškia ir roką, ir uolą – vert.), o seras Eltonas Johnas socialiniuose tinkluose paskelbtuose pagerbimuose pavadino jį „geriausiu būgnininku“.

Jo kolega „The Beatles“ būgnininkas Ringo Starras „Twitter“ tinkle taip pat paskelbė nuotrauką ir parašė: „Dieve, palaimink Charlie Wattsą, mes tavęs pasiilgsime, žmogau, ramybės ir meilės tavo šeimai, Ringo“.

„Queen“ būgnininkas Rogeris Tayloras „Instagram“ tinkle rašė: „Kaip liūdna, mes netekome tikro džentelmeno. Jis buvo nepriekaištingai plakanti „Rolling Stones“ širdis“.

Johnny Marras, gitaristas ir buvęs „The Smiths“ narys, gyrė Ch. Wattsą už jo elgesį scenoje ir už jos ribų.

Jis rašė „Twitter“ tinkle: „Be to, kad buvo unikalus muzikantas, Charlie Wattsas sugebėjo išlaikyti absoliučiai aukščiausią lygį per visą „Rolling Stones“ karjerą. Neblogas pasiekimas“.

„The Who“ lyderis Rogeris Daltrey apibūdino Ch. Wattsą kaip „tobulą džentelmeną, kurio aprangos stilius buvo toks pat aštrus, kaip ir jo grojimas būgnais“.

Savo žinutėje jis pridūrė: „Charlie buvo tikrai puikus būgnininkas, kurio muzikinės technikos žinios, nuo džiazo iki bliuzo, esu tikras, buvo tas širdies plakimas, dėl kurio „The Rolling Stones“ tapo geriausia rokenrolo grupe pasaulyje“.

Rokeris Alice Cooperis taip pat pagerbė Ch. Wattsą, sakydamas, kad muzikos pasaulis neteko „vieno iš tikrų rokenrolo džentelmenų“.

Jis pridūrė: „Charlie Wattsas išlaikė geriausios pasaulio roko grupės ritmą ilgiau nei 50 metų. Manau, kad jis yra geriausias visų laikų būgnininkas. Kiekvieną kartą, kai eidavau į užkulisius, norėdamas pamatyti „The Rolling Stones“, Charlie pirmasis pasveikindavo mane. Jo mums tikrai trūks ir nebus įmanoma pakeisti, bet neabejoju, kad „Rolling Stones“ tęsis. Mano žinutė Charlie? Ilsėkis ritme!“

Jo pareiškime teigiama, kad Ch. Wattsas buvo „branginamas vyras, tėvas ir senelis“ ir „vienas geriausių savo kartos būgnininkų“.

Žinia apie jo mirtį atėjo vos kelios savaitės po to, kai buvo paskelbta, kad Ch. Wattsas, birželio mėnesį atšventęs 80-metį, nedalyvaus būsimame grupės ture po JAV.

Jo atstovas žiniasklaidai tuomet sakė, kad „mažai tikėtina, kad šį rudenį bus galima atnaujinti turą „Rolling Stones USA No Filter Tour“, nes jis sveiko po neįvardytos medicininės procedūros.

Grupė ketina atnaujinti turą JAV rugsėjo mėnesį. Jis pernai buvo atidėtas metams dėl koronaviruso pandemijos. Jame Ch. Wattsą turėtų pakeisti 64 metų amerikiečių muzikantas Steve‘as Jordanas.