Paaiškėjo pagrindiniai 2022 metų „Grammy“ laimėtojai

Džiazmenas ir grupės lyderis Jonas Batiste‘as pelnė penkis apdovanojimus, įskaitant Metų albumo apdovanojimą.

Duetas „Silk Sonic“ – Bruno Marso ir Anderson.Paak bendras projektas – laimėjo keturis apdovanojimus, įskaitant Metų įrašo ir Metų dainos apdovanojimus. Popmuzikos sensacija Olivia Rodrigo buvo pripažinta geriausia nauja atlikėja.

Metų albumas: Jon Batiste „We Are“.

Metų įrašas: „Silk Sonic“ „Leave The Door Open“.

Metų daina (geriausias dainos tekstas): „Leave The Door Open“ – dainų autoriai Brandonas Andersonas, Christopheris Brody Brownas, Dernstas Emile II ir Bruno Marsas („Silk Sonic“).

Geriausia nauja atlikėja: Olivia Rodrigo.

Geriausias muzikinis vaizdo klipas: Jonas Batiste‘as, „Freedom“.

Geriausias repo albumas: Tyler, The Creator, „Call Me If You Get Lost“.

Geriausias repo pasirodymas: „Baby Keem“ su Kendricku Lamaru, „Family Ties“.

Scanpix nuotr.

Geriausias roko albumas: „Foo Fighters“, „Medicine At Midnight“.

Geriausias popmuzikos vokalinis albumas: Olivia Rodrigo, „Sour“.

Geriausias popmuzikos solinis pasirodymas: Olivia Rodrigo, „drivers license“.

Geriausias popmuzikos duetas / grupė: „Doja Cat“ su SZA, „Kiss Me More“.

Geriausias tradicinis popmuzikos vokalinis albumas: Tony Bennettas ir Lady Gaga, „Love for Sale“.

Geriausias kantri muzikos albumas: Chrisas Stapletonas, „Starting Over“.

Geriausias pasaulinės muzikos albumas: Angelique Kidjo, „Mother Nature“.

Geriausias muzikos vaizdo klipas: Jonas Batiste‘as, „Freedom“.