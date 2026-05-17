 Paaiškėjo, kurią vietą „Eurovizijoje“ užėmė Lietuva

Paaiškėjo, kurią vietą „Eurovizijoje“ užėmė Lietuva

2026-05-17 01:52
Brigita Juodelytė

Lietuva šių metų Eurovizijos dainų konkursas 2026 finale užėmė 22 vietą ir iš viso surinko 22 taškus. Iš jų 10 skyrė komisijos, o 12 – žiūrovai.

Lion Ceccah

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Nors galutinis rezultatas nebuvo toks, kokio tikėjosi daugelis gerbėjų, Lietuvos atstovo Lion Ceccah pasirodymas sulaukė itin daug pagyrų tiek socialiniuose tinkluose, tiek tarp konkurso gerbėjų.

Žiūrovai pastebėjo, kad finale atlikėjas skambėjo stipriausiai per visą konkursinį laikotarpį. Vokalas buvo užtikrintas, emocija – stipri, o scena tiesiog pulsavo drama ir mistiškumu. Daugelis internautų pabrėžė, kad būtent finalinis pasirodymas buvo geriausias iš visų – net stipresnis nei repeticijose ar pusfinalyje.

Arena po Lietuvos numerio tiesiog ūžė. Publika aktyviai reagavo į pasirodymą, o socialiniuose tinkluose netrūko komentarų, jog Lietuva šiemet buvo viena labiausiai neįvertintų konkurso dalyvių.

Nors taškų lentelė nebuvo palanki, pats Eurovizijos dainų konkursas 2026 finalas Lietuvai tapo svarbiu momentu. Lion Ceccah įrodė, kad gali suvaldyti milžinišką sceną, perteikti emociją milijoninei auditorijai ir palikti įspūdį net po paskutinės dainos natos.

Dalis gerbėjų taip pat atkreipė dėmesį, kad šių metų konkurse buvo itin didelė konkurencija, todėl net ir stiprūs pasirodymai liko žemiau bendros lentelės viršaus. Tačiau Lietuvos numeris neabejotinai buvo vienas tų, apie kuriuos dar ilgai bus kalbama po finalo.

Šiame straipsnyje:
Lion Ceccah
Eurovizija
Eurovizijos finalas
Eurovizijos dainų konkursas

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Komentarai

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Komentarai

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keista...
Seniau nebuvo konkurencijos?Ne pirmi metai matom,kad važiuojam tik padalyvaut.Negirdėjau, kad važiuotų varžytis,nugalėt.
3
0
Virga
Paaiškėjo kai Lietuvos atstovas leido laiką WC....
0
-1
tai parodo
kokio išprusimo LRT organizatoriai , o ekspertas ZELNYS apsimetęs kvaileliu- džiaugiasi nukrypėlio pasirodymu ir užimta vieta ir bando kaltinti Europos neišprususį žiūrovą-- ir visa tai patvirtina , jog žuvis genda nuo galvos, tačiau ir po pasirodymo LRT atstovai net negeba objektyviai įvertinti ,kokį "šedevrą" parodė.
5
-1
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