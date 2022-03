„Oskarų“ teikimo ceremonija: geriausia drama – „CODA“, reginį aptemdė W. Smitho akibrokštas

Pirmą kartą apdovanojimų istorijoje triumfavo srautinio transliavimo platforma, o ceremoniją aptemdė momentas, kai Willas Smithas (Vilas Smitas) scenoje trenkė komikui Chrisui Rockui (Krisui Rokui) už tai, kad šis pajuokavo apie jo žmoną.

Vakarą pradėjo popmuzikos megažvaigždės Beyonce (Bijonsės) pasirodymas, o vėliau tylos minute dėl karo Ukrainoje buvo paliesta politinė tema.

Tačiau prieš išdalijant paskutinius apdovanojimus, W. Smitho ir Ch. Rocko kivirčas žaibiškai išplito internete ir pakeitė vakaro nuotaiką.

Scanpix nuotr.

Juosta „CODA“ dar visai neseniai nebuvo laikoma turinčia realių šansų laimėti svarbiausią Holivudo apdovanojimą, tačiau galiausiai triumfavo.

Lady Gaga (Leidi Gaga) ir Liza Minnelli (Laiza Mineli) paskelbė, kad apdovanojimą gauna filmas, kuriame pasakojama apie kurčiųjų šeimoje augančią girdinčią paauglę Rubę, kuri bando derinti muzikines ambicijas ir savo šeimos priklausomybę nuo jos bendravimo su „girdinčiu“ pasauliu.

Scanpix nuotr.

Keletą pagrindinių vaidmenų šiame filme atlieka kurtieji aktoriai.

Be kita ko, šis filmas pelnė istorinį prizą „Apple TV+" – santykinai naujam produktui srautinio transliavimo platformų rinkoje, kurioje dominuoja tokie konkurentai kaip „Netflix“ ar „Amazon Prime Video“.

„Dėkojame Akademijai už tai, kad šį vakarą leido mūsų filmui „CODA“ įeiti į istoriją, – sakė prodiuseris Philippe'as Rousselet (Filipas Ruselė).

Filmas, kurio pavadinimui panaudotas akronimas, reiškiantis negirdinčio suaugusiojo girdintį vaiką, taip pat apdovanotas už geriausią adaptuotą scenarijų, o Troy Kotsuras (Trojus Kocuras), sukūręs kurčio Masačusetso žvejo, dainuojančios vidurinės mokyklos mokinės tėvo, vaidmenį, pripažintas geriausiu antrojo plano aktoriumi.

T. Kotsuras savo auksinę statulėlę skyrė kurčiųjų ir neįgaliųjų bendruomenėms.

„Tai mūsų akimirka“, – sakė jis.

Dėl geriausio filmo titulo 94-ojoje „Oskarų“ ceremonijoje be kitų varžėsi juostos „Šuns galia“ (The Power of the Dog), „Belfastas“ (Belfast) ir „Kopa“ (Dune).

Geriausios aktorės apdovanojimas atiteko Jessicai Chastain (Džesikai Častein) už televizijos evangelistės, LGBTQ aktyvistės vaidmenį tikrais faktais paremtame filme „Tamės Fei Akys“ (The Eyes of Tammy Faye).

Scanpix nuotr.

„Susiduriame su diskriminaciniais ir fanatiškais teisės aktais, kurie plinta mūsų šalyje... tokiais laikais galvoju apie Tammy, ir mane įkvepia jos radikalūs meilės veiksmai“, – sakė ji.

Laikyk mano žmonos vardą toliau nuo savo suknistos burnos.

„Menas mėgdžioja gyvenimą“

Vis dėlto svarbiausiame Holivudo vakare dominavo šokiruojanti akimirka, kai W. Smithas, laimėjęs geriausio aktoriaus apdovanojimą už Williams (Viljams) seserų tėvo ir trenerio vaidmenį dramoje „Williams metodas“ (King Richard), scenoje trenkė Ch. Rockui, o paskui grįžęs į savo vietą šalia žmonos Jados Pinkett Smith (Džados Pinket Smit) šaukė keiksmažodžius.

„Laikyk mano žmonos vardą toliau nuo savo suknistos burnos“, – rėkė W. Smithas, kurio keiksmai buvo cenzūruoti pyptelėjimais per televizijos transliaciją Jungtinėse Valstijose.

Ch. Rockas, pristatydamas geriausio dokumentinio filmo prizą, palygino trumpai kirptus J. Pinkett Smith plaukus su Demi Moore (Demi Mur) išvaizda filme „Eilinė Džein“ (G.I. Jane). J. Pinkett Smith serga alopecija, nuo kurios slenka plaukai.

Ši akimirka pribloškė žiūrovus ir privertė juos spėlioti, ar ji buvo surežisuota, ar tikra.

Tačiau grįžęs į sceną atsiimti apdovanojimo, W. Smithas ašarodamas apgailestavo, kad Holivude „žmonės tavęs negerbia“, ir atsiprašė Akademijos „ir visų kitų nominantų“.

„Menas mėgdžioja gyvenimą. Atrodau kaip pamišęs tėvas, kaip sakydavo apie Richardą Williamsą (Ričardą Viljamsą)", – pridūrė jis, paminėdamas tenisininkių Serenos ir Venus (Vinus) Williams tėvą ir trenerį.

„Įvairūs personažai“

Dar visai neseniai atrodė, kad tamsus psichologinis vesternas „Šuns galia“ atneš „Netflix“ taip trokštamą pirmąją geriausio filmo statulėlę.

Jį sukūrusi Jane Campion (Džein Kempion) sekmadienį pelnė geriausio režisieriaus „Oskarą“.

Scanpix nuotr.

Ji yra tik trečioji moteris, kuriai tai pavyko padaryti per visą „Oskarų“ istoriją, praėjus vos metams po to, kai filmą „Klajoklių žemė“ (Nomadland) sukūrusi Chloe Zhao (Kloja Džao) tapo antrąja.

Pirmoji buvo Kathryn Bigelow (Ketrin Bigelou), 2010 metais vykusiuose apdovanojimuose šia statulėle įvertinta už juostą „Išminuotųjų būrys“ (The Hurt Locker).

Kennetho Branagho (Keneto Brano) autobiografija iš dalies paremta juosta „Belfastas“, irgi laikyta favoritu geriausio filmo kategorijoje, buvo apdovanota už geriausią originalų scenarijų.

Ariana DeBose (Ariana Debouz) pripažinta geriausia antrojo plano aktore už Anitos vaidmenį Steveno Spielbergo (Stiveno Spilbergo) miuziklo perdirbinyje „Vestsaido istorija“ (West Side Story), o „Disney“ kūrinys „Enkanto“ (Encanto) gavo geriausio animacinio filmo „Oskarą“.

A. DeBose, kuri išgarsėjo Brodvėjuje, pasidžiaugė savo „neheteroseksualios, nebaltaodės, afro-lotynų amerikietės“ istorine pergale.

„Enkanto“, kurio veiksmas vyksta Kolumbijoje, prodiuserė Yvett Merino (Ivet Merino) sakė, kad „didžiuojasi galėdama prisidėti prie filmo, kuriame gražūs ir įvairūs personažai yra svarbiausi“.

Muzikanto Questlove'o (Kvestlavo) debiutinis kūrinys „Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)" apie didžiulį „Juodojo Vudstoko“ festivalį, įvykusį 1969 metais Harleme, buvo pripažintas geriausiu dokumentiniu filmu.

Japonų kūrėjas Ryusuke Hamaguchi (Rjusukė Hamagučis) laimėjo geriausio tarptautinio filmo apdovanojimą už savo juostą „Drive My Car“, sukurtą pagal Harukio Marukamio apsakymą.

Muzikiniai akcentai

Beyonce televizijos transliaciją pradėjo savo „Oskarui“ nominuota daina iš „Williams metodo“. Jos pasirodymas filmuotas Komptono aikštynuose, kuriuose S. ir V. Williams treniravosi vaikystėje.

Tačiau geriausios originalios dainos apdovanojimas atiteko Billie Eilish (Bili Ailiš) už naujausio bondiados filmo „Mirtis palauks“ (No Time To Die) garso takelyje esantį kūrinį „No Time to Die“.

Dar vienas muzikinis akcentas – gyvai atliktas hitas iš „Enkanto“ „We Don't Talk About Bruno“, kuriame Megan Thee Stallion (Megan Di Stalijon) pridėjo posmelį „Oskarų“ tema.

Vedėjos Amy Schumer (Eimi Šumer), Wanda Sykes (Vanda Saiks) ir Regina Hall (Redžina Hol) pradėjo renginį teatre „Dolby“, kur „Oskarai“ sugrįžo po metų pertraukos, pasijuokdamos iš visko – nuo seksizmo Holivude iki Floridos įstatymo projekto, kuris apribotų diskusijas apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę klasėse.

„Šiais metais Akademija pasamdė tris moteris, nes tai pigiau, nei samdyti vieną vyrą“, – sakė A. Schumer.

Daugiausia statulėlių pelnė mokslinės fantastikos epas „Kopa“. Jis susižėrė šešis apdovanojimus meistriškumo ir techninėse kategorijose – už geriausią garsą, garso takelį, montažą, gamybos dizainą, vaizdo efektus ir kinematografiją.

„Neįmanoma nebūti sujaudintam“

Kasmetiniame ceremonijos „in memoriam“ segmente buvo pagerbta operatorė Halyna Hutchins (Halyna Hačins), kurią praėjusiais metais per tragišką nelaimingą atsitikimą vesterno „Rastas“ (Rust) filmavimo aikštelėje nušovė Alecas Baldwinas (Alekas Boldvinas).

Tarp neseniai mirusių Holivudo garsenybių, pagerbtų šiame segmente, buvo ir Sidney Poitier (Sidnis Puatjė) – pirmasis ir daugelį dešimtmečių vienintelis juodaodis, pelnęs geriausio aktoriaus apdovanojimą.

Iškilmingo renginio metu tylos minute buvo pagerbta Ukraina, o vieną iš pasirodymų pristačiusi Mila Kunis, kuri gimė šioje šalyje, sakė, kad „neįmanoma nebūti sujaudintam žmonių, susidūrusių su tokiu nuniokojimu“, pasipriešinimo.

Kai kurie dalyviai segėjo mėlynus kaspinėlius su užrašu „#WithRefugees“ („Su pabėgėliais“).