Per olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją itališkai dainuos Mariah Carey

2026-01-21 00:33
Viljama Sudikienė (DPA)

 Popmuzikos žvaigždė Mariah Carey atliks „gražią dainą italų kalba“ per 2026 m. Milano-Kortinos žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją, pranešė  kūrybos direktorius Marco Balichas.

Mariah Carey
Mariah Carey / Reuters nuotr.

„Ji pakerės daugelį mūsų“, – pridūrė jis.

Penkis kartus „Grammy“ apdovanojimus laimėjusi M. Carey praėjusį mėnesį patvirtino dalyvausianti atidarymo ceremonijoje. Organizatoriai tikisi, kad pasirodyme vasario 6 d. dalyvaus ir daugiau žinomų svečių.

Paskelbta, kad pasirodys italų tenoras Andrea Bocelli bei dainininkė Laura Pausini. Tarp svečių yra ir aktoriai Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore ir Matilda De Angelis.

Tačiau M. Balichas pabrėžė, kad „tikrosios ceremonijos žvaigždės yra sportininkai“.

Atidarymo ceremonijos šūkis yra „Armonia“ ("Harmonija"). Ji vyks keturiose skirtingose ​​žaidynių vietose. Svarbiausias pasirodymas rengiamas San Siro stadione Milane. Tačiau vienu metu ceremonijos vyks ir Predaco, Livinjo ir Kortinos miestuose.

M. Balichas paaiškino, kad ir olimpinė ugnis degs dviejose skirtingose ​​vietose Milano centre ir Kortinoje. Jos apipavidalinimas yra duoklė Leonardo da Vinci ir primena garsiuosius linijų raštus jo paveiksluose. Olimpinė ugnis degs iki vasario 22 dienos.

 

 

