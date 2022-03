O. Pikul apie Ukrainoje likusius artimuosius: juos įkvėpė pasaulio palaikymas ir jų prezidento drąsa

Tai, kas dabar dedasi jos tėčio gimtinėje nesitikėjo niekas ir net tuomet kai pasigirdo pirmieji grasinimai, jog Vladimiro Putino žodžiai nebus tik tušti grasinimai, netikėjo daugelis. „Ženklų buvo daug. Net likus 48-ioms valandoms iki pirmųjų išpuolių buvo liepta visiems užsieniečiams ir užsienio diplomatams palikti šalį. Aš jau tada sunerimau. Tuomet paprašiau tetos su tėčiu pasiimti atostogas ir bent savaitei atvažiuoti pas mane, į Lietuvą. Sakiau, kad pažiūrėsime, jeigu viskas nurims galėsite grįžti atgal. Deja, jie nusprendė, kad nieko baisaus nenutiks. Be to, visi darbai jau buvo suplanuoti ir nėra taip paprasta perdėlioti planus. O kai įvyko pirmieji puolimai viskas klostėsi labai greitai ir jau buvo per vėlu. Kadangi mano teta su tėčiu yra Dnipre, kelias iki sienos yra tiesiog per ilgas. Taigi jie liko savo šalyje“, – apie savo nuojautą ir bandymus užbėgti įvykiams už akių sako žinoma moteris.

Juos visus labai įkvėpė pasaulio palaikymas ir jų prezidento drąsa ir ryžtas.

Oksana sako, kad kiekvieną dieną pasitinka su įtampa ir nerimu širdyje. Jos brolis liko Kijeve ir bėgti iš savo šalies neketina, o tėtis su teta už beveik 500 kilometrų nuo jo: „Šiandien tiek brolis, tiek tėtis padeda ir prisideda viskuo, kuo tik gali. Juos visus labai įkvėpė pasaulio palaikymas ir jų prezidento drąsa ir ryžtas. Aš manau, kad didesnį nerimą jaučiame mes, likę čia ir stebintys viską iš šalies. Nemeluosiu, naktimis beveik nemiegu ir nors žinau, kad reikia toliau gyventi ir dirbti savo darbus susikaupti sekasi sunkiai. O visas tas stresas labai atsiliepia sveikatai. Bet vien dėl savo sūnaus stengiuosi nepasiduoti.“

Anot jos, sunkiausia užduotis buvo paaiškinti šešerių sūnui, kas dabar vyksta: „Mes su mano mama padarėme tokį švietėjišką vakarą. Susėdome visi trys ir pasakojome Dominykui, kad pasaulyje yra gėris ir blogis, kad yra teisybė ir melas, ir šiuo metu žmonės Ukrainoje kariauja už teisybę. Sūnui svarbu papasakoti kas vyksta. Žinoma, visų karo žiaurumų mes jam nerodome ir stengiamės, kad namuose jis nejaustų įtampos ir nerimo. Svarbu, kad vaikas jaustųsi saugiai savo namuose. Todėl visko nedetalizuojame. Graudžiausia, kad kas vakarą per kamerą jis mato savo senelį ir vis sako, kad nori atvažiuoti pas jį“, – emocijų neslepia Oksana.

Kas mane įkvėpė šiam pasirodymui? Įvykiai Ukrainoje! Kai romų tautybės žmonės pavogė tanką!

Kad ir kaip sunku laukti kiekvienos naujos dienos tikintis, kad iš artimųjų sulauks skambučio su džiugiomis žiniomis – karas baigėsi! Oksana sako, visi privalome save priversti eiti į priekį ir įkvėpti Ukrainos žmonių drąsos, nenuleisti rankų: „Visame šitame šurmulyje kur, atrodo, nesimato šviesos tunelio gale gali padėti tik pozityvus mąstymas ir geros emocijos. Aš jų pasisemiu šeštadieniais „Muzikinėje kaukėje“. Žiūrovai nežino, bet ši laida buvo nufilmuota prieš visus neramumus. Todėl ten tiek daug geros nuotaikos ir šypsenų. Man norisi dalintis šiais dalykais, kad bent trumpam, toms kelioms valandoms, visi pamirštume, kokie žiaurūs dalykais vyksta visai šalia mūsų.“

Šį šeštadienį Oksanai burtai lėmė netikėtą įkūnijimą. Ji taps visiems puikiai žinomu atlikėju Radži: „Kai pamačiau ekrane Radži pagalvojau – o Dieve, kodėl man vis kliūva tokie atlikėjai? Nes visų pirma, moteriai dainuoti vyrišką vokalą yra misija neįmanoma. Kitas dalykas – aš jį pažįstu asmeniškai ir nesinori padaryti parodijos. Atvirkščiai, norisi sukurti antrininką. Ir žinote, ką pagalvojau? Kas mane įkvėpė šiam pasirodymui? Įvykiai Ukrainoje! Kai romų tautybės žmonės pavogė tanką! Todėl su tokiomis nuotaikomis įkūnysiu Radži! Lai jie pavagia visus tuos tankus!“

S. Bolnienės nuotr.

