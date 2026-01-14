 Nukarūnavo Scarlett Johansson: paskelbta daugiausiai uždirbanti aktorė pasaulyje

47 metų „Oskaro“ laureate, filmo „Įsikūnijimas“ žvaigždė Zoe Saldaña tapo daugiausiai pajamų visame pasaulyje uždirbusia aktore.

Remiantis „The Numbers“ duomenimis, filmai, kuriuose pagrindinį vaidmenį atlieka Z. Saldaña, uždirbo maždaug 15,47 mlrd. JAV dolerių. Taip ji aplenkė ankstesnę daugiausiai uždirbusią aktorę Scarlett Johansson, kurios filmai uždirbo 15,40 mlrd. JAV dolerių.

Zoe Saldana
Zoe Saldana / Scanpix nuotr.

Z. Saldaña pasiekė šį laimėjimą dėka Jameso Camerono didelio pasisekimo sulaukusio filmo „Įsikūnijimas: Ugnis ir pelenai“.

„Įsikūnijimas“, išleistas 2009 m., yra daugiausiai uždirbęs visų laikų filmas visame pasaulyje (neskaitant infliacijos), o 2022 m. pasirodęs tęsinys „Įsikūnijimas. Vandens kelias “ – trečias daugiausiai uždirbęs filmas.

Z. Saldaña taip pat vaidino „Marvel“ kino visatoje –„Galaktikos sergėtojų trilogijoje bei dviejuose „Keršytojų “ filmuose. 2003 m. ji atliko vaidmenį filme „Karibų piratai: Juodojo perlo prakeiksmas“, o nuo 2009 iki 2016 metų pasirodė trijuose „Žvaigždžių kelio“ filmuose.

Praėjusiais metais Z. Saldaña laimėjo „Oskarą“ už geriausią antraplanį vaidmenį „Netflix“ miuzikle „Emilia Pérez“.

