„Netflix“ juosta „Mankas“ pretenduoja į šešis „Auksinius gaublius“

Filmas „Mankas“ pristatytas apdovanojimams šešiose – tarp jų geriausios dramos – kategorijose. Antrą vietą su penkiomis nominacijomis užėmė kita „Netflix“ juosta „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7).

„Auksinių gaublių“ nominacijų paskelbimas atskleidžia, kurie filmai šiemet atsidūrė tarp geriausiai įvertintų neįprastame ir vėluojančiame kino apdovanojimų sezone.

Nuotoliniu būdu vykusio nominacijų paskelbimo vedėjos, serialo „Seksas ir miestas“ (Sex and the City) žvaigždė Sarah Jessica Parker (Sara Džesika Parker) ir Taraji P. Henson (Taradži P.Henson), sutrumpino ilgą sąrašą žvaigždžių ir juostų, pretenduojančių į apdovanojimus vėliau šį mėnesį vyksiančioje „Auksinių gaublių“ teikimo ceremonijoje.

„Auksinių gaublių“ nominacijos laikomos pirmuoju galimų „Oskarų“ laureatų, kurie bus paskelbti balandį, pranašu.

Holivudo užsienio spaudos asociacija (HFPA), per visą savo istoriją apdovanojimams pasiūliusi tik penkias režisieres moteris, šį kartą apdovanojimui geriausio režisieriaus kategorijoje pristato tris moteris.

Kaip ir tikėtasi, dėl pandemijos uždarytų kino teatrų ir vėluojančių didelę komercinę sėkmę galinčių atnešti juostų, šiemet padaugėjo srautinio transliavimo paslaugų tiekėjų filmų. „Netflix“ gerokai aplenkė savo konkurentus, gavusi net 22 apdovanojimų nominacijas, nors ir pernai jos gautas 17 nominacijų skaičius buvo įspūdingas.

„Netflix“ varžovė „Amazon Prime“, kurios filmai pretenduoja į septynis apdovanojimus, liko antroje vietoje. Po tris nominacijas nusiskynė juostos „Viena naktis Majamyje“ (One Night in Miami) ir „Boratas. Vėlesnis kino filmas“ (Borat. Subsequent Moviefilm).

Pagrindinį vaidmenį jau antroje juostoje apie išgalvotą kazachų žurnalistą suvaidinęs Sacha Baronas Cohenas (Saša Baronas Koenas) gavo antrą nominaciją už antro plano vaidmenį juostoje „Čikagos septyneto teismas“.

Nedidelė grupelė Holivudo didžiųjų studijų neužleidžia savo pozicijų: po keturias nominacijas pelnė studijos „Disney Pictures“ juosta „Klajoklių žemė“ (Nomadland), „Sony“ filmas „Tėvas (The Father) ir „Universal Pictures“ darbas „Mergina, teikianti vilčių“ (Promising Young Woman).

Pagrindinį vaidmenį juostoje atlikusi Carey Mulligan (Keri Maligan) varžysis su juostos apie 1920-ųjų bliuzą „Ma Rainey's Black Bottom“ aktorė Viola Davis (Viola Deivis) ir Fances McDormand (Frensis Makdormand) iš „Klajoklių žemės“

Aktorių kategorijose apdovanojimui po mirties nominuota juostos „Juodoji pantera“ (Black Panther) žvaigždė Chadwickas Bosemanas (Čadvikas Bouzmanas) už darbą juostoje „Ma Rainey's Black Bottom“, tačiau jo vaidmuo Spike'o Lee (Spaiko Li) juostoje „Da 5 Bloods“ liko nepastebėtas.

Dėl apdovanojimo geriausio dramos aktoriaus kategorijoje taip pat varžysis tokie kino veteranai kaip Anthony Hopkinsas (Antonis Hopkinsas), suvaidinęs juostoje „Tėvas“, sukurtoje pagal prancūzišką pjesę apie demenciją, ir Gary Oldmanas (Garis Oldmanas) už vaidmenį filme „Mankas“.

Moterų režisierių proveržis

Pernai HFPA sulaukė kritikos už tai, kad tarp pretendentų į apdovanojimus nepateko nė viena režisierė moteris, tačiau šiemet į „Auksinį gaublį“ geriausio režisieriaus kategorijoje pretenduoja net trys: Chloe Zhao (Kloi Džao) už juostą „Klajoklių žemė“, Regina King – „Viena naktis Majamyje“ ir Emerald Fennell (Emerald Fenel) už filmą „Mergina, teikianti vilčių“.

Per visą „Auksinių gaublių“ teikimo istoriją į šį apdovanojimą pretendavo penkios režisierės moterys.

Netikėta buvo tai, kad Meryl Streep (Meril Strip) nebuvo nominuota už savo vaidmenį „Netflix“ miuzikle „The Prom“.

Studijos „Disney Pictures“ juosta „Hamilton“, į kurią pateko originalių scenų iš Brodvėjaus miuziklo, gavo dvi nominacijas, įskaitant geriausio miuziklo arba komedijos ir geriausio aktoriaus (Liz-Manuel Miranda) kategorijoje.

Filmų užsienio kalba kategorijoje ekspertų dėmesio sulaukė amerikiečių ir korėjiečių šeimyninė drama „Minari“, rungtyniaujanti su pernai visus nugalėjusia juosta „Parazitas“ (Parasite).

Televizijos kategorijoje vėl dominavo „Netflix“, surinkusi 20 nominacijų, o jos artimiausia varžovė HBO gavo septynias.

Daugiausia nominacijų – šešių – sulaukė britų drama „The Crown“, aplenkusi penkias gavusią televizijos komediją „Schitt's Creek“.

„Auksinių gaublių“ laimėtojus renkančią Holivudo užsienio spaudos asociaciją (HFPA) sudaro maždaug 90 apie pramogų industriją rašančių žiniasklaidos priemonių redaktorių bei žurnalistų iš įvairių šalių.

78-oji „Auksinių gaublių“ apdovanojimų teikimo ceremonija vyks vasario 28 dieną, o kino apdovanojimą vainikuosiantys „Oskarai“ bus įteikti balandžio 25-ąją.