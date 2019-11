Neįprastai nufilmuotame „Colours of Bubbles“ klipe – dėmesys Šiauliams

„Colours of Bubbles“ nariai šiuo metu intensyviai ruošiasi albumo pristatymo koncertams, kurie vyks lapkritį net 4 Lietuvos miestuose. Tad nenuostabu, kad atlikėjų mintys šiuo metu sukasi apie naująjį albumą ir jo dainas. Renkantis kūrinį gyvam filmavimui atlikėjai ilgai nedvejojo ir nusprendė, kad tinkamiausia daina – „Too Much Is Not Enough“.

„Daina puikiai atspindi albumo nuotaiką bei savyje turi sprogstamąjį užtaisą, todėl mums patiems ją labai smagu groti, – neslepė J. Aleksovas. – Be to joje yra eilutė „We're from Šiauliai“, tad šis kūrinys puikiai tiko projektui.

Prieš šešerius metus susibūrusi komanda filmuoja ir visuomenei pristato Šiaulių krašto atlikėjus ir jų kūrybą, o pasirinktas filmavimo būdas yra gyvas, be montažo, todėl kartais gali tapti tikru iššūkiu atlikėjams. „One shot filmavimas yra labai tikras formatas, kuriame nieko neužglaistysi ir nepakoreaguosi. Kaip gavosi – taip“, – pastebi J. Aleksovas, pridėdamas, kad visada galima groti dar kartą ir perfilmuoti, bet kiekviename dublyje kažkas bus kitaip.

Įdomu tai, kad „Colours of Bubbles“ tokį filmavimo būdą išbandė ne pirmą kartą. Dar 2014 m. stadione, merginų komandai fone žaidžiant žolės riedulį, buvo nufilmuotas dainos „Hiding“ muzikinis klipas. „Džiaugiamės ne tik galėdami būti projekto dalimi, bet kad apskritai Šiauliuose gyvuoja toks kokybiškas projektas“, – apie „Šiauliai gyvai“ atsiliepia „Colours of Bubbles“.

Prisiminęs filmavimus grupės lyderis išskyrė svarbų „one shot“ filmavimų momentą – padidėjusią atsakomybę: „jei suklysta vienas, visi turi pradėti iš pradžių, tada atsiranda įtampa ir šioks toks stresas. Labai lengva įsisukti į užburtą ratą, nes filmuojant visada kažkas suklys – jei ne vienas, tai kitas, jei ne muzikantas, tai vaizdo ar garso režisierius“.

Dainos „Too Much Is Not Enough“ filmavimas vyko Šiauliuose. Buvo nuspręsta likti erdvėje, kurioje grupė repetuoja ir ruošiasi albumo pristatymams. Filmuojant buvo padaryta daugiau dublių, tačiau, kaip pastebi J. Aleksovas, pirmasis dublis ir liko geriausiu.

Sunku būtų rasti grupės gerbėjų, kurie nežinotų, kad „Colours of Bubbles“ nariai yra šiauliečiai. Atlikėjai dažnai ir visur akcentuoja savo gimtąjį miestą. „Pabrėžiame, kad esame iš Šiaulių, tuo didžiuojamės ir džiaugiamės. O ši daina „Too Much Is Not Enough“ būtent apie tai ir yra – apie mus pačius“.

Paklaustas, kokie jausmai užplūsta koncertuojant Šiauliuose, J. Aleksovas juokauja, kad čia visi grupės nariai būna atsakingesni, nes ateina paklausyti tėvai ir norisi gerai pasirodyti. „Šiauliuose tiesiog labai gera groti, savos sienos visada palaiko labiausiai, be to čia daug draugų – smagu susitikti su savais“, – atvirai pasakoja J. Aleksovas.