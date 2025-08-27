Naujas „Eurovizijos“ logotipas sukėlė pasipiktinimą: pasibjaurėtina

Naujasis konkurso logotipas buvo sukurtas bendradarbiaujant su Jungtinėje Karalystėje įsikūrusia kūrybine agentūra PALS. Jis pakeis 20 metų naudotą ženklą, tapusį „Eurovizijos“ klasika.
Naujasis logotipas – apvalesnis, atsisakantis apeliacijos į klasikinę rašyseną. Anot internete savo nuomonę išsakiusių gerbėjų, jis vaikiškas ir „iš konkurso atima paskutinius muzikos ir meno likučius“.
Gerbėjai neslėpė nepasitenkinimo. Vienas jų pareiškė: „Didžiausias nuopuolis per visą 70 metų „Eurovizijos“ istoriją.“
Kitas pastebėjo smulkesnes detales: „Ką tik pastebėjau, kad raidė E žodyje „contest“ didžioji, o e žodyje „Eurovision“ – mažoji. Pasibjaurėtina. Sudeginkite tai.“
Po to, kai oficialus dainų konkurso puslapis „Facebook“ atnaujino nuotrauką ir paviešino naują kūrybinį sprendimą, gerbėjai jį išjuokė.
„Šitas šriftas turėtų būti sudegintas“, – rašė vienas.
„Kas čia? Comic Sans eurovizinė versija?“ – retoriškai klausė kitas.
„Kristau, net vaikų „Eurovizija“ manytų, jog šis logotipas – per daug vaikiškas“, – rašė trečias.
„Atrodo, kad logotipą būčiau sukūręs aš su „Canva“. Jūs gi ne rimtai?“ – negalėjo patikėti ketvirtas.
LNK.lt primena, kad kitų metų „Eurovizijos“ dainų konkursas įvyks 2026 m. gegužę Vienoje, Austrijoje, „Wiener Stadthalle“ arenoje – tai jau trečias kartas, kai konkursas vyksta Austrijos sostinėje.
Konkursas prasidės dviem pusfinaliais: pirmasis – gegužės 12 d., antrasis – gegužės 14 d., o didysis finalas vyks gegužės 16 d. Teisę organizuoti 2026-ųjų konkursą austrams pelnė atlikėjas JJ su daina „Wasted Love“ triumfavęs 2025 m. konkurse.
