Naują vaizdo klipą pristačiusi K. Perry paskelbė besilaukianti

Trečiadienį vakare išleisto dainos „Never Worn White“ vaizdo klipo paskutinėmis akimirkomis 35 metų K. Perry pademonstruoja apglėbianti pilvuką.

Prieš pat paskelbdama šią žinią K. Perry paskelbė klipo ištrauką, socialiniuose tinkluose išprovokavusią spėliones, kad žvaigždė, žinoma dėl tokių hitų kaip „I Kissed A Girl“ ir „Roar“, galbūt laukiasi.

„Tarkim, kad vasara bus sausakimša...“ – kelių socialinių tinklų paskyrose parašė dainininkė.

„Taigi, džiaugiuosi, kad nebeturiu jo [pilvo] įtraukinėti... arba nešiotis didelės rankinės“, – ji parašė savo 108 mln. „Twitter“ sekėjų.

Dainininkė yra susižadėjusi su O. Bloomu, labiausiai išgarsintu elfo Legolaso vaidmeniu filmuose „Žiedų valdovas“ (The Lord of the Rings), taip pat savo pasirodymų „Karibų jūrų piratų“ (Pirates of the Caribbean) sagoje kartu su Johnny Deppu (Džoniu Depu).

K. Perry šis vaikelis bus pirmagimis, o 43 metų O. Bloomas jau turi sūnų su manekene Miranda Kerr (Miranda Ker).