Muzikos festivalyje „Granatos Live“ – ir netikėtumai

Pagrindine festivalio scena su jau paskelbtais atlikėjais rugpjūčio 2–3 dienomis dalinsis daugiatautė gypsy punk grupė „Gogol Bordello“ bei lietuvių duetas „Beissoul & Einius“, o šeštadienio dieną „Nescafé“ scenoje linksminsis (ir linksmins) „Humoro klubas“.

„Gogol Bordello“ – tai internacionalinė grupė, kurios lyderis Eugene Hütz yra ukrainietis, kiti grupės nariai kilę iš Ekvadoro, Rusijos ir Etiopijos. Jie niekada ilgai neužsibūna vienoje vietoje ir nuolat koncertuoja visame pasaulyje, nes instinktas keliauti yra jų visų kraujyje. Nuo grupės susibūrimo praėjo jau 20 metų ir visus tuos metus jie scenoje sprogdina gypsy punk užtaisus, nepaliekančius nei vieno sauso siūlelio ant kūno. Nuo beveik himnu tapusios „Start Wearing Purple“ ar „Wonderlust King“ iki naujausiame albume „Seekers and Finders“ skambančių „Did It All“ ar „Break Into Higher Self“ – kojos pačios šokinėja, rankos kyla į viršų, o iš gerklių veržiasi visi „hey hey“ ir „mū“. Nevaržoma jėga scenoje, nevaržoma jėga ir minioje – rugpjūčio 2 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje.

„Beissoul & Einius“ savo įkvepiančiu įvaizdžiu, nevaržoma fantazija ir meno eksperimentais tapo pavyzdžiu ne vienam šalies atlikėjui, duetu žavisi pasaulinių mados ir meno žurnalų – „Vogue“, „Design Scene“, „Forbes“ ir kt. – redaktoriai. Išskirtiniai šių atlikėjų pasirodymai įvairiose erdvėse tapo prestižo ženklu – jie dažnai kviečiami į elitinius vakarėlius, koncertuoja aukščiausios klasės prekių ženklų ir inovatyvių technologijų pristatymuose užsienyje. Pernai duetas pasirodė viename didžiausių Europos festivalių „Sziget“. „Beissoul & Einius“ – tai daugiau nei muzika, giliau nei mada, toliau nei realybė.

„Humoro klubas“ yra populiariausia Lietuvoje stand-up komedijos grupė, kurią sudaro daugiau nei trys, bet mažiau nei penki nariai. Scenoje pasirodo Paulius Ambrazevičius, Mantas Bartuševičius, Dominykas Klajumas ir Vaidotas Šiožinis. Šis nugalimasis ketvertas dabar siaubia Lietuvą su savo populiariausia programa „Tūkstančio miestų turas“, šiame ture, atrodo, bus apie trisdešimt skirtingų miestų. Gali būti, kad bus prasimetę su pavadinimu. Su šia programa jie pasirodys ir festivalyje „Granatos Live“, jau penktus metus iš eilės (festivalyje, ne su ta pačia programa)!

Jau anksčiau festivalis „Granatos Live“ paskelbė, kad rugpjūčio 2–4 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse pasirodys grupė „Years and Years“, didžėjus Robin Schulz, atlikėjai James Arthur, Tove Lo, elektroninės muzikos sensacija tituluojamas Dynoro ir kiti lietuvių atlikėjai bei grupės: Andrius Mamontovas, Jazzu, „G&G Sindikatas“, Justinas Jarutis, Vidas Bareikis, „Golden Parazyth“, Alina Orlova, „The Station“.