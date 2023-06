Moteris, šildanti S. Jasaičio širdį: jį užkalbinau praėjusį rugpjūtį

Nė vienas šioje poroje nėra linkęs atvirauti apie santykius, tačiau Elma apibūdinanti save kaip gamtos instaliacijų menininke ir mados entuziastę, žurnalui papasakojo, kad su žinomu krepšininku susipažino Vilniaus Senamiestyje. Elma Simą pamatė lauko kavinėje. „Aš labai natūraliai jį užkalbinau praėjusį rugpjūtį. Tarsi maža mergaitė norėjau prie jo tik prisėsti!“ – žurnalui pasakojo ji.

Nepaisant to, kad pora vienas kitą pažįsta beveik metus, jauna moteris interviu sakė, jog kartu perėjo tiek, kiek žmonės per dešimtmetį. „<...> Per tuos metus nutiko visko, o Simas jau tapo mano šeimos nariu, su kuriuo matau ateitį“, – kalbėjo E. Šegždavičiūtė.

Per šį sąlyginai trumpą laiką šios poros gyvenime buvo ir ne itin džiugių akimirkų. Balandžio 5 d. vakare Mažeikių policijos pareigūnai sulaukė pranešimo dėl triukšmo vieno daugiabučio laiptinėje. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai laiptinėje rado krepšininką Simą Jasaitį.

Instagramo nuotr.

„Policija gavo pranešimą, kad laiptinėje – triukšmas, lyg vyksta konfliktas. Pareigūnai nuvažiavo ir rado ant laiptų sėdintį neblaivų vyriškį. Girtumą alkoholio matuokliu pasitikrinti jis atsisakė. Vyras paaiškino, kad jis savo nuomojamame bute vakarą leido su mergina, tarp jų įvyko kažkoks konfliktas. Lyg ir susistumdymas. Jis išėjo į laiptinę, o mergina užsitrenkė buto duris ir liko buto viduje. Vyras liko laiptinėje“, – tuomet portalui kauno.diena.lt pasakojo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyriausioji specialistė Gailutė Smagriūnienė.

Kiek anksčiau S. Jasaitis taip pat buvo susidūręs su policija. Tąkart jis neblaivus buvo atvežtas į areštinę. Krepšininkui buvo nustatytas 0.94 prom. girtumas. Tuomet policijai apie smurtaujantį sutuoktinį pranešė jo žmona Oksana Pikul. Policijai pranešta, kad vyras iškeikė sutuoktinę bei ją sugriebė už rankos.