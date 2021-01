Mitybos specialistas A. Sujeta: 150 minučių judesio per savaitę gali išgelbėti nuo daugelio ligų

Dauguma sportuojančių žmonių per karantiną sporto salę įsirengė namuose, kurią švenčių metu pakeitė vaišėmis nukrautas stalas, tad neretas, po švenčių užlipęs ant svarstyklių, suka galvas, kaip atsikratyti nereikalingų priaugtų kilogramų, ką jau kalbėti apie tuos, kurie nesportavo ir iki karantino...

Visų dietų esmė

Laidos svečias A. Sujeta negailestingas tiems, kurie nesportavo iki pandemijos ir nedaro to iki šiol – šie žmonės, anot jo, po švenčių ypač turėtų susimąstyti apie savo kūno linijas, funkcionalumą ir estetiką.

„Aš, kaip akademinės bendruomenės atstovas, galiu tvirtai ir užtikrintai pasakyti, kad kiekviena dieta paremta kalorijų apribojimu. Klausimas tik – iš ko riboji kalorijas: angliavandenių, baltymų, riebalų, ar riboji konkrečias maisto grupes“, – teigia mitybos specialistas A. Sujeta, patariantis po švenčių apriboti kalorijas ir, žinoma, judėti.

Ne paslaptis, kad daugelis tų, kurie po naujųjų metų ar artėjant vasaros sezonui karštai prisiekia pradėti sportuoti, atvėsta labai greitai – pasiduoda po pirmųjų treniruočių. Priežasčių tam prisigalvojama įvairiausių, tačiau esmė – požiūris į savo kūną.

Vos 150 minučių

„Mes galime skirti savo kūnui vieną valandą per dieną. Jei to nesugebame – tai yra didžiulė problema. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad 150 minučių per savaitę fizinio aktyvumo savo kūnui yra be galo svarbu, – pabrėžia A. Sujeta. – Milžiniškai mažėja mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kitų lėtinių, neinfekcinių ligų, ir visa tai skyrus vos 150 minučių papildomo fizinio krūvio“.

Valanda per dieną, skiriama savo kūnui, gali tapti puikia proga pagerinti ir psichologinę savo sveikatą – juk judėdami negalvojame apie rūpesčius, darbus, problemas, tad nauda dviguba.

Laidos žiūrovai išgirs, kas gali padėti pasiekti dar geresnių sveikatos rezultatų, kelintą valandą vertėtų keltis rytais, kas gali pakeisti šokoladą ar bandelę ir kuo gi išties naudingi brokoliai. Mitybos specialistas sugriaus mitą apie detoksikuojančius žaliuosius kokteilius, kurie, pasirodo, gali net pakenkti organizmui ir patars, kokią mėsą vertėtų rinktis, o kokios – atsisakyti.

Viršsvoris ir... baseinas

Labai dažnai svorio priaugę žmonės ieško būdų, kaip numesti svorio tik nuo vienos ar kitos kūno vietos, tačiau lieka nusivylę, kai problematiškiausios vietos tirpsta vėliausiai. Laidos svečias papasakos žiūrovams, kodėl taip yra, ar įmanoma numesti svorio tik nuo pilvo ar klubų ir kuo čia dėtas baseinas.

Laidos žiūrovai, po švenčių besijaučiantys kaip ruoniai ant kranto, išgirs tris pagrindinius patarimus, galinčius padėti greičiau grįžti į įprastą ritmą ir jaustis geriau – pasirodo, viskas yra kur kas paprasčiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, tereikia pradėti.

Ledo raižiniai ir gėlės

Laidos vedėja, floristikos dizainerė K. Rimienė rubrikoje „Floristinis desertas“ prisimins savo vaikystės žiemas – pusnis ir snaiges, langus, išraižytus šaltuko gražiausias piešiniais. Šie prisiminimai įkvėps ją iš nestandartinių detalių sukurti floristinio dizaino kompoziciją, dvelkiančią tikra žiemos pasaka.

Languose išraižytą šerkšną primenanti kompozicija gims iš baltų plastikinių vamzdelių ir, žinoma, nuostabių gėlių bei žalumos. Tokia tikra floristinio dizaino kompozicija papuoš kiekvienus namus ir kas žino, galbūt jau greitai mūsų langus ledo pasaka išraižys tikras šaltukas.

