 Mirė siaubo filmo „Skambutis“ žvaigždė: paaiškėjo mirties priežastis

Mirė siaubo filmo „Skambutis“ žvaigždė: paaiškėjo mirties priežastis

2026-06-18 13:24 kauno.diena.lt inf.

Mirė amerikiečių aktorė Daveigh Chase, kuri siaubo filme „Skambutis“ suvaidino pagrindinę antagonistę Samarą Morgan.

Daveigh Chase

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Jos gyvenimas nutrūko antradienį, birželio 16 dieną, sulaukus 35 metų, praneša leidinys TMZ. Teigiama, kad dar birželio pradžioje aktorė buvo paguldyta į vieną Los Andželo ligoninių dėl pablogėjusios sveikatos būklės. Tačiau Daveigh Chase būklė dar labiau pablogėjo ir medikams jos išgelbėti nepavyko.

Aktorės partneris teigia, kad mirties priežastis buvo bakterinis meningitas ir kraujo infekcija. Tai sukėlė sepsį. Dėl jo aktorės organizmas neatsilaikė ir sustojo širdis.

Daveigh Chase
Daveigh Chase / Scanpix nuotr.

Pažymima, kad Daveigh Chase buvo amerikiečių aktorė. Savo karjerą ji pradėjo dar vaikystėje. Ji nusifilmavo tokiuose populiariuose filmuose ir serialuose kaip „Raganaitė Sabrina“, „San Francisko raganos“, „Greitoji pagalba“, „Donnie Darko“ ir daugelyje kitų.

Didžiausią populiarumą jai atnešė Samaros Morgan vaidmuo siaubo filme „Skambutis“, už kurį ji pelnė MTV Movie Awards apdovanojimą.

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