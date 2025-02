Lietuvai „Eurovizijoje“ atstovausianti grupė „Katarsis“: mes be gintarų, be ilgų kasų

Iškart po pergalės grupės nariai Lukas Radzevičius, Alanas Brasas, Emilija Kandratavičiūtė ir Jokūbas Andriulis pasidalijo pirmosiomis emocijomis.

„Turėjom nuojautą, kad tai gali įvykti, bet nebuvome užtikrinti šimtu procentu, kad tikrai laimėsime“, – portalui Žmonės.lt kalbėjo grupės narys Jokūbas Andriulis.

„Man pamačius finalo trejetuką, neatrodė, kad paimsim pirmą vietą. Ypatingai stiprus pasirodymas buvo Lion Ceccah“, – pridūrė grupės narys Alanas Brasas, o jam paantrino ir kiti.

„Mes be gintarų, be ilgų kasų esam... Paliksim paprastą principą. Liks šitas konceptas, bet viskas bus pilnavertiškai užpildyta“, – portalui Žmonės.lt žadėjo grupė ir pasidžiaugė, kad „šalys laimi su savo kalba. Tai vyksta dažnai ir tai labai gražu.“

„Katarsis“ nariai švęsti patikino neskubėsiantys. Pirmiausia – miegas.

„Kai bus laiko, tada švęsime. Reikia išsimiegoti, suprasti, kas įvyko“, – vienas kitam pritarė grupės nariai.

Primename, kad dėl kelialapio į tarptautinį dainų konkursą, kuris šiemet vyks gegužės 13-17 dienomis, Šveicarijos mieste Bazelyje, šeštadienį taip pat varžėsi atlikėjas NOY (atlikęs dainą „Just Take Me on a Date“), GØYA („After Storm“), Liepa („Ar Mylėtum“), Gebrasy („Whole“), Amoralu („Freedom“), Anyanya („Running Out of Time“), Justė Baradulinaitė („Tired“), Petunija („Į saldumą“), Sophie Ali („The Bluest Bell“), Lion Ceccah („Drobė“) ir grupė „Black Biceps“ („Visaip man reik“).

Iš penkių atrankos laidų į finalą pateko po du daugiausia komisijos ir žiūrovų balų surinkusius pasirodymus, tačiau atranką organizuojantis Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) pasinaudojo teise ir į finalą grąžino du į jį nepatekusius atlikėjus – Liepą ir grupę „Black Biceps“.

LRT tenkanti lėšų dalis, surinkta iš žiūrovų balsavimo, bus skiriama atrankos nugalėtojo pasiruošimui „Eurovizijai“.

Lietuvos atstovas „Eurovizijos“ dainų konkurso antrajame pusfinalyje pasirodys gegužės 15-ąją, finalas vyks gegužės 17 dieną.

Pernai Švedijoje, Malmėje, vykusioje „Eurovizijoje“ Lietuvos atstovas Silvester Belt su daina „Luktelk“ užėmė 14-ąją vietą, dainų konkursą laimėjo Šveicarijos atstovas Nemo su daina „The Code“.

Lietuva pirmą kartą „Eurovizijoje“ dalyvavo 1994 metais, kai Ovidijus Vyšniauskas su daina „Lopšinė mylimai“ užėmė paskutinę vietą surinkęs nulį balų. Aukščiausias Lietuvos pasiekimas – šeštoji vieta 2006 metų konkurse, kurią laimėjo grupė „LT United“ su daina „We Are the Winners“.