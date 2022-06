U. ir M. Sipariai susituokė antrąsyk: vestuves atšventė Las Vegase

Apie netikėtas vestuves U. Siparė parašė savo „Instagram“ paskyroje.

„Net ir praėjus trejiems metams po vestuvių, mes su Mariumi ir vėl jaunavedžiai! Love you to the moon and back (liet. Myliu tave iki mėnulio ir atgal). Laikas honeymoon'ui (liet. medaus mėnesiui)“, – džiaugsmo neslėpė U. Siparė.

TV laidų vedėja su sekėjais pasidalijo nuotraukomis, kuriose ji ir mylimasis M. Siparis laimingi stovi prie rožinio kadilako.

Pora tradicinius vestuvinius apdarus iškeitė į patogesnę ir labiau vasarišką aprangą – U. Siparė dėvėjo auksinio atspalvio blizgančias kelnes, baltus sportbačius, nuometą ir baltus marškinėlius, o M. Siparis puikavosi baltais šortais, vasariškais marškiniais ir baltais sportbačiais.

Pirmąjį kartą pora susituokė 2019-ųjų rugpjūčio 24-ąją.