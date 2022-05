L. Kairytė prabilo apie karjeros ir motinystės derinimą

„Norėdama atrasti laiko tenisui ar kietiems savo asmeniniams pomėgiams, turiu dar geriau viską planuoti, – laidoje „Nuo... Iki...“ kalbės L. Kairytė, kolegų kamerų užfiksuota žaidžianti mačą teniso korte. – Prieš 4 metus gimus sūnui Kasparui visi gyvenimo planai sudaromi ne dienoms, o savaitėms ar mėnesiams į priekį“.

„Gyvenimas pasikeitė“, – sako Lina, tačiau ne taip stipriai, kaip ji bijojo.

„Pagalvojau, o kai aš neturėjau savo sūnaus, kur aš visą tą laiką dėjau? Atsimenu, kai buvau besilaukianti, gavau iš draugės žinutę, kad vaiko gimimas yra naujas tavęs pačios gimimas. Pagalvojau, kad nenoriu gimti iš naujo, man patinka tokia, kokia aš esu“, – juokiasi Lina.

Lina šypteli paklausta, ar sūnus neprivertė jos tapti ta supermama, kuri gyvena tik tuo, kuo jos vaikas ir yra pasiruošusi dar prieš jam griūnant padėti pagalvėlę. „Sukau galvą, ar spėsiu pasiruošti laidoms, kai sūnus bus jau gimęs, ar turėsiu laiko analizuoti informaciją, – sako Lina. – Todėl neslėpsiu, kad namie virdama sriubą aš klausau žinių, nes rytais būnu mama ir namų šeimininkė, o po pietų –karjeros moteris, dirbanti savo mėgstamą darbą“.

Prieš 14 metų atėjusi dirbti į žinių tarnybą tuomet dar BTV, Lina sako kol kas neketina nieko keisti, gal tik daugiau dirbti ir už kadro. „Mano profesija reikalauja labai greitos reakcijos ir pasiruošimo, aš nuolat žinių sraute, net per atostogas seku naujienas, bet man tai patinka“.

LNK nuotr.

Darbas žinių tarnyboje per daugiau nei 10 metų Linai nenusibodo, nes kiekviena diena čia nauja, be to, ji mėgsta rinkti ir analizuoti informaciją. Lina su šypsena prisimena ir savo važiavimą į priėmimo skyrių prieš gimstant sūnui.

„Labai puikiai pamenu, kai keliavau į gimdymo namus, tuo metu buvo Sirijoje, prie Damasko, buvo įvykdyta didelė ataka. Man patinka žinoti, kas, kur, papunkčiui, paminučiui, pasaulyje įvyko“.

Lina LNK eteryje dirbo beveik iki pat nėštumo pabaigos, išėjo atostogų likus 2 savaitėms iki vaikelio gimimo, o grįžo, kai Kasparui buvo 4 mėnesiai.

„Tai nebuvo drastiškas sprendimas likti eteryje bet kokia kaina, tai, aišku, priklausė ir nuo išvaizdos, ir nuo savijautos. Ir nuo žmonių, kurie dirbo už kadro“, – sako Lina.

Dar ir dabar Lina sako pasižiūrinti įrašus, kai žinias vedė besilaukdama. „Nemanau, kad nėščiosioms reikėtų slėptis. Bet, atrodo, visi turi teisę kritikuoti ir aptarinėti kaip tu, moteris, atrodai. Sėdime prie vieno stalo su žmonėmis ir esi tas objektas, kurį aptarinėja. Vyras gali kelis mėnesius nekeisti kostiumo ir niekas nepastebės, o moters kiekviena rūbo, išvaizdos detalė yra aptarinėjama. Papasakosiu apie australų televizijos eksperimentą. Žinių vedėjas, užsiknisęs, kad jo partnerė nuolat sulaukia pastabų dėl aprangos, pusmetį ėjo į eterį vienodai apsirengęs ir niekas to nepastebėjo. Jeigu Gintaras Deksnys padarytų tokį patį eksperimentą, manau, niekas taip pat prie jo neprisikabintų. Bet, aišku, turi rūpintis savo išvaizda – tai pagarba žiūrovui“.

Tiesioginis eteris ne tik daug atima, bet ir duoda, sako Lina. „Mes esame adrenalino vergai. Apima euforija, jeigu viskas gerai pavyko“.

Pasak Linos, darbas žiniose jai yra malonus nuovargis.

„Vis tik šeima ir artimųjų aplinka ir yra sėkmės ir gyvenime, ir karjeroje pagrindas“, – įsitikinusi L. Kairytė.

