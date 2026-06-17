 Kultinės laidos „Aukščiausia pavara“ vedėjas išgirdo vėžio diagnozę

Kultinės laidos „Aukščiausia pavara“ vedėjas išgirdo vėžio diagnozę

2026-06-17 17:26 kauno.diena.lt inf.

Populiarios britų laidos „Aukščiausia pavara“ buvęs vedėjas Jeremy'is Clarksonas pranešė sergantis sunkia liga. Vyrui nustatytas prostatos vėžys.

Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson / Scanpix nuotr.

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Ši žinia buvo paskelbta trečiadienį paskutinėse laidos „Clarksono ūkis“ („Clarkson's Farm“) serijose, rašo „Sky News“.

66 metų vyras apibūdino ligą kaip „agresyvią“. Jis taip pat sakė, kad gydymo metu buvo pašalinta dalis prostatos.

Savo instagramo paskyroje J. Clarksonas perspėjo gerbėjus, kad naujausius epizodus žiūrėti bus sunku.

J. Clarksonas laidoje naujienas atskleidė kolegoms Charlie Irelandui ir Kalebui Cooperiui ir pridūrė, kad apie ligą sužinojo gegužės mėnesį.

Tiksliai neaišku, kada šios serijos buvo filmuojamos, tačiau laida filmuota 2024 ir 2025 metais.

Vėliau laidoje rodoma, kaip J. Clarksonas guli ligoninėje. Vyras teigė, kad kai kurie gydymo etapai nepavyko.

„Pabūsiu čia kurį laiką. Nežinau, kas bus“, – sakė jis.

„Jei viskas pasiseks, pasimatysime šeštajame sezone. O jei ne, nepasimatysime“, – pridūrė J. Clarksonas.

Šiame straipsnyje:
Jeremy Clarkson
laidų vedėjas
Aukščiausia pavara
vėžys
liga

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