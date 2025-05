Kanų žiuri pirmininkė Juliette Binoche pagerbė Gazos fotožurnalistės Fatimos Hassounos atminimą

Apie 25 metų F. Hassouną sukurtas tremtyje gyvenančios Irano režisierės Sepideh Farsi (Sepidės Farsi) dokumentinis filmas „Put Your Soul on Your Hand and Walk“, kurio premjera įvyks ketvirtadienį Kanuose.

F. Hassouna kartu su 10 giminaičių žuvo per Izraelio antskrydį jos šeimos namuose Gazos Ruožo šiaurėje praėjusį mėnesį, kitą dieną po to, kai buvo paskelbta, kad šis dokumentinis filmas įtrauktas į Kanų festivalio programą ACID.

„Kiekviename pasaulio regione menininkai kasdien kovoja ir paverčia pasipriešinimą menu“, – pareiškė J. Binoche aktorių ir režisierių auditorijai Prancūzijos Rivjeroje.

„Balandžio 16-ąją, Gazos Ruože auštant, 25 metų fotožurnalistė Fatima Hassouna ir 10 jos giminaičių žuvo, kai į jų namą pataikė raketa“, – kalbėjo garsi prancūzų aktorė.

„Prieš dieną ji sužinojo, kad apie ją sukurtas filmas buvo atrinktas į Kanų kino festivalį. Šį vakarą ji turėjo būti čia su mumis“, – pridūrė ji.

Festivalio atidarymo išvakarėse pirmadienį paskelbtame atvirame laiške daugiau kaip 350 kino pasaulio atstovų, tarp jų Holivudo žvaigždės Richardas Gere'as (Ričardas Giras) ir Susan Sarandon (Siuzan Sarandon), pasmerkė Izraelio veiksmus Gazos Ruože kaip genocidą.

„Negalime tylėti, kai Gazoje vyksta genocidas“, – rašoma kelių propalestinietiškų aktyvistų grupių inicijuotame laiške, kurį paskelbė Prancūzijos laikraštis „Liberation“ ir JAV žurnalas „Variety“.

Pasirašiusieji, tarp kurių yra garsus ispanų režisierius Pedro Almodovaras (Pedras Almodovaras) ir buvęs Kanų festivalio nugalėtojas Rubenas Ostlundas (Rubenas Estlundas), pasmerkė ir Gazos Ruožo fotožurnalistės F. Hassounos mirtį.

Organizatoriai sakė, kad J. Binoche pasirašė peticiją, tačiau jos atstovė spaudai naujienų agentūrai AFP teigė, kad ji jos neparėmė, o „Liberation“ jos pavardės nepaskelbė.

Anksčiau antradienį kalbėdama su žurnalistais prancūzų aktorė sakė, kad „galbūt tai suprasite šiek tiek vėliau“, ir užsiminė, kad per atidarymo ceremoniją gali padaryti pareiškimą apie F. Hassouną.

Savo kalboje J. Binoche taip pat paminėjo „spalio 7-osios (Izraelio) įkaitus ir visus įkaitus, kalinius, nuskendusiuosius, kurie patiria terorą ir miršta su siaubingu apleistumo ir abejingumo jausmu“.

Karą Gazos Ruože išprovokavo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023 metais surengtas išpuolis prieš Izraelį, per kurį, naujienų agentūros AFP skaičiavimais, pagrįstais oficialiais duomenimis, žuvo 1218 žmonių, daugiausia civilių.

Be to, kovotojai pagrobė 251 žmogų.

Remiantis „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, per Izraelio pradėtą atsakomąjį puolimą palestiniečių teritorijoje žuvo mažiausiai 52 908 žmonės, daugiausia civiliai.