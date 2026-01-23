Kai Seimo nariai nusivelka kostiumus: atskleidė pomėgius, silpnybes ir slapčiausias svajones

„Mums nerūpi nei partijos, nei įstatymai. Šįvakar dėmesio centre – asmeniniai interesai“, – žadės „KK2 Penktadienis“, atveriantis, kam politikai skiria vakarus, savaitgalius ir savo laisvalaikį. O pasikapsčius giliau, pasirodo, Seimo nariai – itin spalvingos asmenybės: laikosi dietų, sportuoja, badauja, tapo, medžioja, maudosi eketėse ir ieško poros.
Laidoje pasirodžiusi Seimo narė Modesta Petrauskaitė atvirai prabils apie savo aistrą rankinėms. „Mus mokė svajoti iš pasakų knygelių – būti miegančiąja gražuole, laukti princo, būti undinėle, kuri dėl vyro gali paaukoti savo gyvenimą. Mus mokė, kaip mums svajoti“, – sakys politikė.
Ji neslėps turinti rankinių kolekciją, bet parlamente rankinių neperkanti. „Per pertrauką Seimo valgykloje daug ką gali padaryti. Bet pati niekada neperku nepasimatavusi, nepačiupinėjusi. Esu investavusi į rankinę už 500 eurų ir pardavusi už 500 eurų“, – prisipažins politikė.
Atletiška išvaizda pasigirti galintis Seimo narys, buvęs sporto treneris Martynas Gedvilas laidoje prisimins savo sportinę praeitį. „Sportuoju nuo dešimties metų, su svoriais – nuo dvylikos. Išeitų, kad sportuoju apie 24 metus. Sportuoju bent tris kartus per savaitę – rezultatų nesiekiu, bet stengiuosi išlaikyti formą“, – pasakos jis, demonstruodamas įspūdingą kūną.
Tuo metu parlamentaras Kęstutis Mažeika atskleis netikėtą pomėgį – paukščius. „Balandžiai – dėl grožio, vištos – dėl grožio, povai – dėl ypatingo grožio. Balandininkai patys taikiausi žmonės“, – šypsosis politikas, auginantis net apie šimtą paukščių.
Dar daugiau nuostabos sukels Vitalijus Šeršniovas, kuris prisipažins žiemą nuolat besimaudantis šaltame vandenyje. „Jei ryte pabudus šalia yra neužšalęs vandens telkinys, nereikia kapoti ledo – pirmas dalykas, ką darau, einu į šaltą vandenį. Jei ledas plonas – prasilaužiu. Jei atsibundu Seimo viešbutyje – einu į šaltą dušą“, – pasakos jis.
Politikas taip pat bėgioja dėl malonumo: „Bėgu apie 10 kilometrų, o kartą, visiškai nesitreniravęs, pabandžiau pilną maratoną – pavyko tik atšliaužti. Nesiruošus to daryti negalima.“
Tai tik dalis istorijų, kurios šį vakarą atskleis visai kitą Seimo narių pusę – žmogišką, keistą, kartais juokingą, o kartais net šokiruojančią.
„KK2 Penktadienyje“ – Seimas be kostiumų ir be filtrų šį vakarą, 19.30 val., per LNK.
