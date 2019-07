K. Spacey seksualiniu užpuolimu apkaltinęs jaunuolis atsiėmė ieškinį

Prašymas „savo noru atsiimti“ civilinį skundą dėl buvusios politinio serialo „Kortų namelis“ (House of Cards) žvaigždės elgesio buvo pateiktas Nantaketo teismui. Priežastis, kodėl atsiimamas skundas, nebuvo nurodyta.

Spėjama, jog tai galėjo būti padaryta, nes šalys pasiekė susitarimą arba kaltintojas savo civiliniu ieškiniu, kuris buvo pareikštas vos prieš savaitę, nenorėjo pakenkti atskirai baudžiamajai bylai

Williamo Little'o (Viljamo Litlo) advokatas Mitchellas Garabedianas (Mičelas Garabedianas), kuris atstovavo šimtams dvasininkų lytinio išnaudojimo aukų, nepateikė jokių komentarų.

Tuo tarpu Nantaketo – kurortinės salos, kur 2016 metų liepą įvyko tariamas užpuolimas – apygardos teismas rengiasi pirmadienį nagrinėti K. Spacey pareikštus baudžiamuosius kaltinimus.

W. Little'as yra sakęs, jog nufilmavo incidentą išmaniuoju telefonu. Pasak jauno vyro, jis buvo užpultas, kai, būdamas 18-os, dirbo oficianto padėjėju viename Nantaketo restorane bare.

Vaizdo įraše, kuriuo, anot W. Little'o, jis pasidalino su savo tuomete mergina, esą matyti, kaip K. Spacey įkiša ranką į paauglio kelnes ir grabinėja jo genitalijas.

Tačiau ieškovo advokatai sako, kad jiems nepavyko rasti šio mobiliojo telefono, kurį reikalauja pateikti K. Spacey gynybos komanda.

W. Little'as tvirtina, jog nematė telefono nuo 2017 metų gruodžio, kai jį perdavė policijos tyrėjams. Policija savo ruožtu sako, jog prietaisas buvo grąžintas jaunuolio tėvui, kuris teigia to „neatsimenąs“.

Pasak bylą nagrinėjančio teisėjo, jeigu telefonas iki pirmadienio nebus rastas, W. Littlas bus pašauktas į teismą duoti parodymus šiuo klausimu.

59 metų K. Spacey sausį buvo pareikšti kaltinimai seksualiniu užpuolimu ir sumušimu.

Aktorius tvirtina esąs nekaltas. Jei K. Spacey vis tik bus pripažintas kaltu, teismas jam gali skirti iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Kaltinimai nederamu lytiniu elgesiu – o aktorius jų nuo 2017 metų sulaukė gerokai daugiau, ir ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir Didžiojoje Britanijoje – iš esmės sužlugdė jo karjerą.

Du „Oskarus“ pelnęs K. Spacey buvo pašalintas iš politinio serialo „Kortų namelis“ aktorių kolektyvo. Aktorius taip pat neteko pagrindinio vaidmens režisieriaus Ridley Scotto (Ridlio Skoto) filme „Visi pasaulio pinigai“ (All the Money in the World).