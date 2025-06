Įtariamajam 14-metės išžaginimu maldos nepadėjo

Teko priimti skubų sprendimą

Kaip jau rašyta, ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Kauno apygardos prokuratūros prokurorė Dana Rutkauskaitė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu suimti 14-metės išžaginimu įtariamą Dovydą Nikitą S. jau kitą dieną po šio sukrečiančio įvykio. Tačiau jį prašyta suimti ne ilgiausiai leistinam trijų mėnesių terminui, bet dviem mėnesiams.

Ar tai susiję su įtariamojo pozicija dėl pareikšto įtarimo, ar su kažkokiomis pradėto ikiteisminio tyrimo aplinkybėmis, kurias jau spėta išsiaiškinti, neaišku, nes teisėsaugininkai atsitvėrė tylos siena, apeliuodami į nusikaltimo pobūdį ir nukentėjusiosios amžių, pamiršdami ir profilaktinį momentą, neatmetant, kad panašias klaidas gali pakartoti ir kitos potencialios į tokius nusikaltimus linkusių asmenų aukos.

Teismo posėdis, kuriame įtariamasis dalyvavo nuotoliniu būdu – iš policijos areštinės, įvyko vos pasibaigus šių įstaigų pietų pertraukai. Ir teismas turėjo skubiai priimti sprendimą, ar tenkinti prokurorės prašymą, nes įtariamąjį buvo galima laikyti už grotų be Temidės tarnų leidimo tik 48 val., o jis buvo sulaikytas netrukus po to, kai antradienį apie 14 val. buvo gautas 14-metės artimųjų pranešimas, kuriame Eigulių mikrorajono daugiabutyje ji gali būti po to, kai išvakarėse negrįžo nakvoti į namus.

Sprendžiant iš to, kaip Dovydas Nikita S. atrodė teismo salės ekrane iš areštinės, jis buvo sutrikęs. Už nepilnametės išžaginimą gresia laisvės atėmimą nuo ketverių iki dešimties metų.

Panašu, kad apie tai informuotas jis nejučia pradėjo narve melstis. Tačiau po valandos teisėja A. Levinskienė paskelbė, kad tenkina prokurorės prašymą pilnai.

Seklių darbą atliko artimieji

Kaip jau rašyta, nusikaltimą teisėsaugininkams padėjo atskleisti patys 14-metės įtariamieji, antradienio vidurdienį pranešę policijai, kad ji pirmadienio vakare esą išėjo susitikti su drauge ir dingo. O jos telefonas išjungtas, bet ji buvo užfiksuota tą vakarą važinėjanti automobiliu BMW. Vėliau informacija papildyta, kad 14-metė galimai yra laikoma viename Ukmergės gatvės daugiabutyje.

Antradienio popietę prieš šio devyniaaukščio ne vieną valandą stovėjo net keli policijos automobiliai. Buvo atvykę ir greitosios medikai.

Pasak liudytojų, pareigūnai užkirto kelią išvažiuoti iš šio daugiabučio kiemo vienam asmeniui. Kitą dieną įtarimas dėl 14-metės, rastos minėtame bute, išžaginimo buvo pareikštas 21-erių metų palemoniškiui – minėto BMW 21-erių metų savininkui Dovydui Nikitai S.

Tačiau, pirminiais teisėsaugininkų duomenimis, minėto devyniaaukščio penktojo aukšto bute, kuriame galimai išžaginta nepilnametė, įtariamasis negyvena.

Portalui kauno.diena. lt bendraujant su šio daugiabučio gyventojais jie teigė, kad nurodytame bute niekada negirdėję jokio triukšmo ar orgijų – nei šiomis dienomis, nei ankščiau. Anot kai kurių pašnekovų, šiame gerai suremontuotame trijų kambarių bute gyvena vienas vyras iki 40-ies metų. Ir jis – ne tik labai ramus, bet ir retai kur nors išeina iš namų.

Kalbesni įtariamojo kaimynai

Jau po sprendimo kreiptis į teismą dėl įtariamojo suėmimo portalas kauno.diena.lt bandė pasiteirauti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančios prokurorės per šios įstaigos atstovę, ar 14-metė nebuvo įviliota į BMW ir minėtą butą apgaule, kaip ne per seniausiai nutiko kitai seksualinę prievartą patyrusiai kaunietei, atvykusiai į susitikimą su socialiniuose tinkluose mergina apsimetusiu vaikinu, o gal atsidūrė šiuose spąstuose prievarta – panaudojus jėgą ar net net kokias nors svaiginančias medžiagas. Tačiau sulaukta to paties trafaretinio atsakymo, kad tyrimas yra pradinėje stadijoje – nustatinėjamos visos aplinkybės, todėl detalesnės informacijos, atsižvelgiant ir į bylos pobūdį, pateikti negalime.

Toks pats buvo atsakymas ir į klausimą, ar neturi įtariamasis kokių nors kriminalinių uodegų – teistumų ar pradėtų ikiteisminių tyrimų.

Portalo kauno.diena.lt kalbinti palemoniškiai teigė, kad Dovydas Nikita S. gyvena vadinamajame „gorodoke“, siejamame su atvykėliais iš įvairių sovietinių respublikų plečiant vietinės plytinės veiklą. Jo tėvas, pirminiais duomenimis, gali būti kazachas, vedęs lietuvę. Tačiau yra pagrindo įtarti, kad jis gali būti ir sovietinės armijos kariškio palikuonis. Ir ši mišri šeima turi du sūnus. Juos vietiniai gyventojai apibūdino kaip Palemono „bachūrus“.

Pasak Kauno apylinkės teismo atstovės, prokurorė, prašydama suimti įtariamąjį 14-metės išžaginimu, nurodė visus tam būtinus pagrindus: ir, kad jis gali pasislėpti nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, ir trukdyti šiam tyrimui, ir daryti naujus nusikaltimus. Teisėjos A. Levinskienės nutartis suimti Dovydą Nikitą S. dviem mėnesiams grindžiama visais minėtais pagrindais.

Po šios nutarties jis dar šiandien turi būti pervežtas iš policijos areštinės į kalėjimą.