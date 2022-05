K. Liukaitytės partneris R. Šimkus apie darbo romantiką: naktis, lietus ir aš su kastuvu miške

– Ilgą laiką dirbai kriminalinių žinių reporteriu, kurio darbas – ištisą parą?

– Taip, tau gali paskambinti 2 val. nakties – keliesi, apsirengi, eidamas iki mašinos bandai rasti tinkamiausią maršrutą ir važiuoji. Gali trečią nakties grįžti iš gaisro, kristi į lovą ir po 5 min. gauti pranešimą apie rimtą avariją. Tuomet keliesi ir vėl važiuoji (juokiasi). Arba per naktį su policininkais dalyvauji reide, filmuoji girtus vairuotojus. Bet darbas dinamiškas, įdomus. Susipažįsti su daug žmonių. Istorijų – daugybė. Yra tokių, kurias galėtum papasakoti tik privačiai. Dėl etikos. Dirbdamas kriminalų srityje nori nenori susiduri ir su kriminaliniais elementais. Syki teko panaudoti ašarines dujas – vienas girtas vyras per policijos reidą puolė kolegą žurnalistą. Teko per migrantų krizę su automobiliu įklimpti pasienyje su Baltarusija. Naktis, lietus, vėlus ruduo ir aš su kastuvu miške – romantika (juokiasi).

Vadovautis tik faktais, tuo, ką matai. Gal ir ne visada pavyksta, bet... švyturėliai ir sirenos visada man įdomiai atrodė.

– Ar tave jaudindavo tos skaudžios istorijos, kurias filmuodavai?

– Tiesiog įpranti. Atvažiuoji – padarai savo darbą ir jau įsėdęs į mašiną apie tai nebegalvoji. Istorijų, žinoma, buvo, yra ir bus visokių. Visų neapverksiu, priešingu atveju tai, turbūt, labai emociškai paveiktų. O aš gal labiau šaltų nervų. Stengiuosi emocijomis nesivadovauti. Vadovautis tik faktais, tuo, ką matai. Gal ir ne visada pavyksta, bet... švyturėliai ir sirenos visada man įdomiai atrodė. Dirbdamas Šiauliuose irgi daugiau rengiau kriminalines naujienas. Garsūs nužudymai, rezonansiniai korupciniai nusikaltimai, didelį atgarsį sukėlusios nelaimės – labai daug kur teko dalyvauti (kaip žurnalistui, žinoma). Dėl pasirinkimo – kažkaip gyvenimas pats į šią sritį įtraukė. Visada mokėjau greitai reaguoti – sužinojus nuskubėti į įvykio vietą, įvertinti situaciją ir apie viską pranešti.

– Kaip atsiradai televizijoje?

– Studijų metais fakultete radau skelbimą, kad vietos televizija ieško žurnalisto ir vedėjo. Iš pradžių maniau, kad tai tikrai ne man. Bet einant pro šalį man tas skelbimas vis krito ir krito į akis. Galiausiai pasiskambinau, nuėjau pokalbiui ir – tada prasidėjo manoji televizijos istorija. Keleri metai vietos televizijoje – ten buvo galima išbandyti save įvairiose srityse. Paskui įsidarbinau LNK korespondentų punkte Šiauliuose. Ten vėl gi – keleri metai. Ir tuomet atkeliavau į Vilnių.

– Kaip jautiesi prisijungęs prie „Labas vakaras, Lietuva“ komandos?

– Komanda – puiki. Visi profesionalai. P. Skučas – tikras energijos užtaisas. Visada besišypsanti E. Šantaraitė, žavi K. Liukaitytė. Visi skirtingi ir su savo charakteriais. Kiekvienas iš jų turi savo cinkelį, visiems skoniams, kaip sakoma. Tai gerame kolektyve ir jaučiuosi gerai. Su Karolina tikrai nesipykstame ir nesimušame, puiki partnerė. Tiksli, besistengianti pranešti kuo daugiau informacijos.

K. Liukaitytė ir R. Šimkus / LNK nuotr.

– Kaip pasikeitė tavo gyvenimas tapus „Labas vakaras, Lietuva“ vedėju?

– Atsirado ne tik kriminalai – dar ir ekonomikos temos, politika, menas, įvairūs socialiniai reikalai. Įdomu viską labiau pažinti, domėtis.

– Kaip pripratai prie tiesioginio eterio?

– Tiesioginio eterio baimė, žinoma, buvo iš pradžių. Teko priprasti ir dabar jos, būna, nebelieka. Tačiau dažniausiai jaudulys visada yra – didesnis ar mažesnis. Man asmeniškai jauduliukas atsiranda pirmomis laidomis po ilgesnės pertraukos, pavyzdžiui, po atostogų. Bet ačiū puikiems kolegoms – jie visada gerai užveda, pamotyvuoja ir – valio!

– Ką darai, kai nedirbi?

– Tada norisi pakeisti aplinką – keliauti, kažką pamatyti, pažinti ar tiesiog pasivaikščioti po mišką. Esu toks, kuriam poilsiui labiau patinka ramybė, o ne šurmulys. Nors kartais norisi ir šurmulio. Laisvalaikis – kelionės, draugai. O kartais ir tiesiog – patinginiavimas namie prie TV. Sportas salėje, bėgiojimas. Patinka gamta – žvejyba prie ežero arba ant ežero. Patinka motociklai, nors savojo dar neturiu. Domina keturračiai, nardymas. Esu toks, kuriam patinka išbandyti viską.

– Papasakok apie savo šeimą.

– Šeima – tai aš! Na, dar tėvai, žinoma. Bet šiaip – esu nevedęs, vaikų neturiu, gyvenu vienas. Esu atviras pasiūlymams (juokiasi).

LNK laida „Labas vakaras, Lietuva“ su R. Šimkumi – tiesiogiai nuo pirmadienio iki penktadienio, 16.35 val.