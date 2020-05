K. Cobaino gitara iš koncerto „MTV Unplugged“ parduodama aukcione

Elektroakustinė 1959-ųjų „Martin D-18E“, kurią K. Cobainas brązgino per „Nirvana“ karjerą apibrėžusį koncertą Niujorke, likus vos penkiems mėnesiams iki netikėtos jo mirties, birželio 19-osios savaitgalį atiteks didžiausią kainą pasiūlysiančiam pirkėjui. Aukcionas vyks Beverli Hilse ir internetu per „Julien's Auctions“.

Atsižvelgiant į pradinę 1 mln. dolerių kainą, už K. Cobaino gitarą tikriausiai bus gauta daugiau kaip dvigubai didesnė suma nei už gitarą, atlikusią svarbų vaidmenį Bobui Dylanui (Bobui Dilanui) pereinant nuo folkmuzikos prie roko. 2018-aisiais ši gitara buvo nupirkta už kiek mažiau nei pusę milijono dolerių.

„Nirvana“ akustinis koncertas 1993 metų lapkričio 18-ąją įrašinėjant populiarų MTV serialą „Unplugged“ virto „gyvo“ garso albumu, kuris yra priskiriamas prie geriausių per visą istoriją.

Į jį buvo įtraukti „Nirvana“ hitai „About A Girl“ ir „Come As You Are“, taip pat perdirbiniai, įskaitant Davido Bowie (Deivido Bouvio) „The Man Who Sold the World“.

Gitara gegužės 15–31 dienomis bus eksponuojama Londono Pikadilio aikštės kavinės „Hard Rock Cafe“ vitrinoje.

Tarp kitų aukcionui pasiūlytų K. Cobaino daiktų yra pagal užsakymą pagaminta juoda, sudaužyta gitara „Fender Stratocaster“, kuria grota per 1994-ųjų gastroles „In Utero Tour“. Už ją tikimasi gauti mažiausiai 60 tūkst. dolerių (55,3 tūkst. eurų). Už sidabrinės spalvos marškinius, kuriuos dainininkas vilki 1993 metų klipe „Heart-shaped Box“, tikimasi mažiausiai 10 tūkst. dolerių (9,2 tūkst. eurų).

2019 metų spalį K. Cobaino garsusis cigarete pradegintas alyvuogių spalvos susegamas megztinis, kurį atlikėjas dėvėjo per tą patį koncertą „MTV Unplugged“, aukcione buvo parduotas už 334 tūkst. dolerių (307,6 tūkst. eurų).

Pernai taip pat buvo parduota – už 22,4 tūkst. dolerių (20,6 tūkst. eurų) – popierinė lėkštė, iš kurios K. Cobainas valgė picą ir ant kurios paskui surašė dainų sąrašą „Nirvana“ pasirodymui Vašingtono klube „9:30“.

K. Cobainas, buvusi viena ryškiausių 10-ojo dešimtmečio pradžios grandžo muzikos žvaigždžių, nusižudė 1994 metų balandžio 5 dieną, būdamas 27-erių.