JK komikui Russellui Brandui pareikšti du nauji kaltinimai seksualine prievarta

Naujieji kaltinimai penkiasdešimtmečiui R. Brandui buvo pareikšti 2025 m. gruodį ir yra susiję su dviem įtariamais 2009 m. įvykusiais incidentais, kuriuose dalyvavo skirtingos moterys.
Praėjusių metų gegužę jis jau buvo pareiškęs, kad nepripažįsta kaltės dėl jam pareikštų dviejų kaltinimų dėl išžaginimo, dviejų kaltinimų seksualine prievarta ir vieno kaltinimo dėl nepadoraus elgesio, susijusių su 1999-2005 įvykusiais incidentais, kuriuose dalyvavo keturios skirtingos moterys.
R. Brandas – buvęs popžvaigždės Katy Perry vyras – teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu vaizdo ryšio priemonėmis, o kalbėjo tik tiek, kiek reikėjo patvirtinti jo vardą ir gimimo datą.
Jam buvo leista už užstatą sąlyginai likti laisvėje, o vasario 17 d. jis turi vėl pasirodyti Londono teisme, kur vyks ikiteisminis posėdis.
Pirmieji kaltinimai jam buvo pareikšti po 2023 m. dienraščio „Sunday Times“ ir televizijos kanalo „Channel 4“ atlikto tyrimo, tarp jų buvo keletas, susijusių su seksualinio pobūdžio nusikaltimais.
Teismo procesas, kurio metu bus nagrinėjami pirmieji penki jam pareikšti kaltinimai, Londono teisme prasidės birželį.
R. Brandas yra buvęs komikas, antrojo šio amžiaus dešimtmečio pradžioje išgarsėjęs Holivude. 2010 m. jis vedė dainininkę K. Perry, tačiau 2012 m. pora išsiskyrė.
Šis kadaise buvęs kairiųjų pažiūrų politinis aktyvistas ir Holivudo žvaigžde ilgainiui perėjo į konservatorių pusę, o socialiniuose tinkluose šį guru seka milijonai žmonių.
2024 m. jis pasiskelbė buvęs pakrikštytas Temzės upėje ir tapęs krikščioniu.
