JAV aktoriui M. Douglasui Kanuose bus įteikta garbės „Palmės šakelė“

Apdovanojimu įvertinama 78-erių aktoriaus „puiki karjera ir dalyvavimas kine“, o gegužės 16 dieną vyksiančios atidarymo ceremonijos metu bus pagerbti aktoriaus nuopelnai.

M. Douglasas buvo viena didžiausių devintojo ir dešimtojo XX amžiaus dešimtmečių žvaigždžių, vaidinusi tokiuose karštuose trileriuose kaip „Esminis instinktas“ (Basic Instinct) ir „Fatališkas potraukis“ (Fatal Attraction).

Už kultinį bankininko Gordono Gekko (Gordono Geko) vaidmenį 1987 metų filme „Volstrytas“ (Wall Street) jis pelnė „Oskarą“, ir toliau kuria vaidmenis tokiuose filmuose kaip „Marvel“ „Skruzdėliukas“ (Ant-Man) bei apdovanojimų pelniusi komedija „Kominskio metodas“ (The Kominsky Method).

Legendinio Holivudo aktoriaus Kirko Douglaso (Kirko Daglaso) sūnus, pirmą kartą pradėjęs kurti filmus 1975 metais, prodiusavo filmą „Skrydis virš gegutės lizdo“ (One Flew Over the Cuckoo Nest), už kurį gavo „Oskarą“.

Pastarąjį kartą Kanų festivalyje jis dalyvavo įkūnijęs ryškų pianistą Liberace (Liberačę) filme „Už šviestuvo“ (Behind the Candelabra).

Pastaraisiais metais garbės „Auksinę palmės šakelę“ yra pelnę Forestas Whitakeris (Forestas Vitakeris), Agnes Varda (Anjes Varda) ir Jodie Foster (Džodi Foster).

Gegužės 16–27 dienomis vyksiančiame Kanų kino festivalyje šiemet bus rodomos naujų „Indianos Džounso“ (Indiana Jones) ir Martino Scorseze (Martino Skorsezės) filmų premjeros. Festivalį atidarys Johnny Deppo (Džonio Depo) sugrįžimo filmas „Jeanne du Barry“.