A. Jagelavičiūtės bičiulis S. Vaitulionis: ryju kiekvieną jos žodį lyg maldą

„Ji nefeikino ir apsimestinių intervų nedalino – kaip kai kurie, kurie dabar bando pasišildyti paskutiniuose jos spinduliuose. Pusę tų pasisakiusių Agnė laikė durniais ir net nebendravo, bet jų beviltiški pasisakymai apie ją – vienintelis būdas gauti dėmesio. Iš kur tiek naglumo pas žmones? Jūs gi žinot, kad ji jūsų nemėgo, kad nei draugai, nei dar kas. Kad „labas“ gatvėje pasakydavo ir tai – iš mandagumo. Ir būtinai dar prie tų savo išsigalvotų kliedesių reikia įdėti foto su savo buteliuku ar kitu šūdu, nes gi vis reklamytė. Kaip ji jus visus tvotų į sieną dabar... Ir net girdžiu tą jos „are you f***ing kidding me?!“ – socialiniuose tinkluose skelbė komunikacijos specialistas S. Vaitulionis.

Prieš porą dienų žinomas vyras teigė, kad išgyveno liūdniausią atsisveikinimą savo gyvenime.

„Tiesiai – sunkiausia diena mano gyvenime, so far. Kai ateina suvokimas, kad niekas niekada nebebus, kaip buvo. Kad nebebus nieko. Tik – du dešimtmečiai širdingų prisiminimų, kurių niekas neatstos. Mes bučiuodavomės nuolat, nes per beveik du dešimtmečius draugystės bei besąlygiškos meilės tu nebetaupai dėmesio apraiškų. O kam? Ji mane to mokė nuolat: mylėk, netylėk, parodyk. „Ačiū, kad esi. Bučkis. Myliu tave“ – paskutiniai jos žodžiai man, kai ji lipo į taksi. Agnė mane išmokė būti dėkingam už viską ir visiems. Antrą parą renku mintis padėkoti jai. Už Viską. Už save, koks esu. Be jos nebūtų manęs. Vis dar renku. Mylėsiu amžinai, kaip nieko nemylėjau. Ir mūsų meilė buvo ir bus tai, ko niekas iš mūsų nebeatims“, – socialiniuose tinkluose skelbė S. Vaitulionis.

Stilistė, nuomonės formuotoja A. Jagelavičiūtė mirė eidama 43-ius metus.

1980 metų spalį gimusi A. Jagelavičiūtė yra baigusi Vilniaus dizaino kolegiją ir Vilniaus dailės akademiją, ji dirbo mados žurnalo „L'Officiel Lithuania“ vyr. redaktore, yra stiliaus platformos „StiliuSOS“ įkūrėja, viena labiausiai sekamų lietuvių socialiniuose tinkluose.

Ji taip pat žinoma kaip laidų vedėja, knygų autorė.

Atsisveikinti su žinoma moterimi bus galima Olandų laidojimo namuose: sausio 2 d. nuo 12 iki 20 val., sausio 3 d. nuo 9 iki 11 val. Prašoma jos atminimą pagerbti baltu rožės žiedu.