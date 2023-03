J. Milius: dalyvauti „Eurovizijoje“ visai nenorėjau ir apsidžiaugiau, kai nepatekau į finalą

„Dalyvauti Eurovizijoje visai nenorėjau ir į viską žiūrėjau gan lengvabūdiškai, niekada to neslėpiau ir man dėl to negėda. Turėjau vienas geriausių dviejų savaičių atostogų, per kurias ir susipažinau su daug įdomių žmonių ir pasilinksminau“, – pasakojo 2008-ųjų metų Lietuvos atstovas didžiojoje Eurovizijos scenoje Jeronimas Milius