J. Bitinaitė stulbinančią karjerą iškeitė į dvasinės pilnatvės paieškas

Kaip kadaise pasiekusi savo šlovės viršūnę J. Bitinaitė metė šou verslą, taip prieš penkerius metus moteris pasitraukė iš tarptautinio verslo ir nėrė į dvasinės savirealizacijos paieškas. J. Bitinaitė nusprendė pasidalinti savo išgyvenimais LNK gyvenimo būdo laidoje „Bus visko“ šį antradienio vakarą, 20 val.

Moteris, sukūrusi įspūdingą karjerą vieną dieną suprato, kad nesijaučia laiminga: „Nebejaučiau prasmės – nei dirbti didelėje korporacijoje, nei keliauti į dar vieną šalį“, – teigia J. Bitinaitė. Pašnekovė sako, kad tuo metu visas pasaulis buvo jai po kojomis, bet vis tiek pilnatvės jausmo nebuvo.

Vyrui reikia šilumos. Jei jis jos negaus iš savo žmonos, pradės ieškoti kur prisiglausti.

J. Bitinaitė save vadina dvasine turiste, sako per dešimt metų buvo sukaupusi tiek daug žinių, kad jautė, jog atėjo laikas jomis dalintis. Metusi darbą milžiniškoje korporacijoje, moteris tapo holistinio gydymo bei kundalini jogos mokytoja ir būdama trisdešimt aštuonerių sukūrė šeimą su dvasinių mokymų guru, hileriu iš Meksikos Mario. Jūratė visada galvojo, kad norint pastoti vėlesniame amžiuje jai prireiks specialistų pagalbos, tačiau šiandien yra įsitikinusi, kad būtent kundalini jogos dėka viskas įvyko taip greitai.

LNK nuotr.

„Kaya nebuvo neplanuotas vaikas. Mes abu su Mario žinojo, kad susitikom ne šiaip sau, o dideliam, stipriam projektui. Mes buvome absoliučioje tėkmėje, leidome vykti tam, kas turi įvykti, tik nesitikėjau, kad tai įvyks taip greitai. Kaya yra ypatingas vaikas. Ji gimė ir buvo pradėta per pilnatį“, – laidoje dalinsis buvusi TV žvaigždė. Mergaitei Kayos vardą pora išrinko neatsitiktinai. Havajietiškai jis reiškia tą patį, ką Jūratė lietuviškai ir Mario ispaniškai – jūra.

Oficialiai pora niekada nesusituokė, tačiau turėjo savo sąjungos sutvirtinimo ceremoniją po žvaigždėtu Tulumo dangumi, kurią palaimino majų kilmės šamanas: „Mes esame turėję tokią ceremoniją, kuri yra tiek jam, tiek man daug svarbesnė, negu ėjimas kažkokių popierių pasirašyti“, – laidoje kalbės pašnekovė. Deja, šiai meilei nebuvo lemta tęstis amžinai. Prabėgus trejiems metams, Jūratė ir Mario priėmė sprendimą gyventi atskirai. „Du žmonės turi vienas kitą gerai pažinti prieš kurdami šeimą. Mūsų atveju to nebuvo. Vienintelis būdas išsaugoti šeimą buvo ėjimas į kompromisus, tačiau iš jo pusės to pritrūko. Aš galėjau atsisėsti ir laukti, kol jis pasikeis, tačiau tai yra absoliuti iliuzija. Tai buvo sąmoningas sprendimas, kad mums kaip dviem individams, vyrui ir moteriai, nebėra prasmės būti poroje“, – pasakos J. Bitinaitė. Laidoje moteris atviraus, kad tai buvo trapiausias jos gyvenimo periodas, kuriame mokėsi iš naujo pasitikėti savimi ir viską priimti, neslėps ir to, kad buvo labai sunku.

Dažnas žiūrovas galėtų pagalvoti, jei du dvasiniai mokytojai nesugebėjo išsaugoti šeimos, tai ko norėti iš paprasto žmogaus, tačiau J. Bitinaitė atvira, ne visuomet likti santykiuose yra teisingiausias sprendimas, o ji taip pat – tik žmogus. Asmeniniai išgyvenimai leido dar geriau suprasti savo mokinių problemas. Kundalini joga ir įvairios kvėpavimo praktikos padėjo ne tik J. Bitinaitei, bet ir šimtams jos „Bloom genties“ mokymus praėjusių moterų suprasti savo emocijas ir greičiau paleisti skausmą. Pašnekovė moko moteris, kaip tapti laimingomis ir kaip sukurti harmoningus santykius su vyru: „Didžiausia klaida, kokią moteris gali daryti santykiuose – tai bandyti pakeisti vyrą. Tuo metu vyras visuomet nori būti šalia moters, ne šalia kito vyro, kuris yra moters kūne. Jam namuose nereikia dar vieno konkurento namuose, dar vieno ego žaidimo, psichozės namuose. Vyrui reikia šilumos. Jei jis jos negaus iš savo žmonos, pradės ieškoti kur prisiglausti“, – labai atvirame pokalbyje dėstys Meksikoje gyvenanti holistinio gydymo ir kundalini jogos mokytoja.

LNK nuotr.

J. Bitinaitė baigė mokslus apie, kaip ji pati sako, erotinės energijos įspaudus, ir tvirtina, kad seksas yra neatsiejama laimingų santykių dalis. Holistinio gydymo terapeutė įsitikinusi, kad lytinis susijaudinimas yra energetinis variklis padedantis išsaugoti ne tik jaunystę ar gyvenimo džiaugsmą, bet ir siekiant karjeros aukštumų. Savo energiją išsibarsčiusi, antidepresantus ar kontraceptines priemones vartojanti moteris praranda seksualinį potraukį, tuo metu vyrai dažnai pamiršta, kad intymumas poros santykiuose nėra tik sueitis. Laidoje J. Bitinaitė pasidalins praktiniais patarimais, kaip susigrąžinti aistrą į santykius, kurie tęsiasi ne vieną dešimtmetį.

Savo mokymus pradėjusi nuo retritų, dvasinio tobulėjimo stovyklų organizavimo, J. Bitinaitė nepabijojo įkurti unikalią sąmoningumo platformą – „Bloom genties“ sąmoningumo abonementą, čia po kelis kartus per savaitę vyksta įvairūs nuotoliniai mokymai grupėse bei individualiai ir sako, kad tai kur kas efektyviau, nei savaitės stovykla gražiausiuose pasaulio kampeliuose. „Taip, atskristi į Maldyvus, Bali ar Tulumą yra labai smagu, čia viskas gražu ir gera. Bet o ką daryti, kai grįžti namo? Kai kasdieniai rūpesčiai ir visa buitis ima slėgti ir staiga pirmas konfliktas su vyru, vaikai vėl gauna prastus pažymius ir jų neina atitraukti nuo kompiuterio. Gyvenimas tęsiasi toliau. Todėl nuotoliniuose mokymuose įgautas žinias daug lengviau pritaikyti savo kasdienėje rutinoje“, – pasakos dvasingumo bei sąmoningumo mokytoja, kuri atskleis, kad kartais pakanka vos vieno seminaro, kad pasikeistų visas gyvenimas.

LNK nuotr.

„Bloom genties“ mokymai apima daug sričių, vienas jų skirtas sąmoningos mitybos ugdymui. Pati J. Bitinaitė prisipažins, kad nėra kraštutinumų žmogus ir to nemoko savo sekėjų. Unikalios sąmoningumo platformos įkūrėja valgo mėsą, tačiau yra visiškai atsisakiusi cukraus ir jo neduoda savo trejų metų dukrai Kayai. Mergaitė lanko Valdorfo metodika paremtą darželį ir laukia kol Tulume atsidarys Balyje išpopuliarėjusi Žalioji mokykla, kurioje ketina lankyti pradines klases.

„Vaikai žaidžia džiunglėse, gamtoj. Lėlytės neturi veidų, kad viskas vyktų per vaizduotę (...) Tas pats audeklas – vieną dieną princesės drabužis, o kitą – laivo burė“, – pasakos J. Bitinaitė apie netradicinį dukros ugdymą.

Pašnekovė ir po skyrybų su Mario nedvejodama nusprendė pasilikti gyventi Meksikoje: „Man gyvenimas Meksikoje yra kokybė ir komfortas ir šie du žodžiai nebūtinai susiję su prabanga. Man kokybė yra nusipirkti pomidorą arba bananą ir matyti, kad jie sugenda po dviejų dienų“. Į Lietuvą moteris grįžti neplanuoja. „Viena iš pagrindinių priežasčių kodėl aš negyvenu Lietuvoje yra lietuvių provincialumas ir susireikšminimas“.