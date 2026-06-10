Išvadino „iškrypėle“: labiausiai tatuiruotos moters atkirtis akimirksniu nutildė internautus

Amber Luke savo kelionę dokumentuoja internete. Ši australė keliauja po pasaulį ieškodama vis naujų piešinių ir modifikacijų, kurdama savo unikalų grožio supratimą. 31 metų moteris turi svarių argumentų pretenduoti į labiausiai tatuiruotos moters titulą pasaulyje – ji skaičiuoja, kad tatuiruotėmis yra padengta net 98 procentai jos kūno, o tam ji jau išleido apie 250 tūkst. JAV dolerių (apie 216,4 tūkst. eurų). Influencerė ir verslininkė netgi teigia, kad norėtų būti tatuiruojama ir mirties patale.
Toks gyvenimo būdas neapsieina be neigiamo dėmesio iš žmonių, kurie nesupranta jos netradicinės išvaizdos, tačiau A. Luke tai visiškai netrikdo. Ji yra pasidariusi net akių obuolių tatuiruotes ir nukeliavusi 10 tūkst. mylių (apie 16 tūkst. kilometrų), kad atliktų kūno modifikacijas, kurios jos gimtojoje šalyje yra nelegalios. Pavyzdžiui, nuskridusi į Barseloną, ji pasidarė „monetos lizdo“ (angl. coin slot) įpjovą ausyje.
Savo „Instagram“ paskyroje pasidalijusi naujausia neapykantos porcija, A. Luke paviešino straipsnio apie save ekrano kopiją. Žiauriame tekste buvo rašoma, kad svetainė „rado 34 gausiai tatuiruotų ir auskarais pasidabinusių iškrypėlių nuotraukas, kurios privers jus paklausti: „Kas, po velnių, dedasi jų galvose?!“
Po šia nuotrauka A. Luke paliko tobulą atsakymą į jų neapykantą: „Ką tik radau šį perlą, chachacha.“
„Mano draugai, būti pavadintai iškrypėle yra komplementas, – tikino ji. – Jūs nesuprantate vieno dalyko – jūsų investuojama energija, nesvarbu, neigiama ar teigiama, yra energija, kurią išleidžiate ir nukreipiate į mane.
„Skirtumas tarp manęs ir jūsų yra tas, kad aš jus matau, matau jūsų projekcijas ir nepasitikėjimą savimi... manęs tai visiškai neveikia“, – užbaigė ji.
Vėliau ji pasidalijo istorija, kaip jai vis dar pavyksta sutalpinti mažytes tatuiruotes į tuos labai nedidelius laisvos odos plotelius, kurie dar liko neuždengti.
A. Luke portalui „LADbible“ papasakojo apie jai labiausiai patinkančias žmonių reakcijas.
„Manau, geriausios reakcijos yra tų žmonių, kurie nesupranta, ką aš pasidariau, bet vis tiek mane palaiko“, – sakė ji.
Influencerės teigimu, svarbiausia yra pagarbus smalsumas: „Jie teiraujasi apie tai – kodėl, kaip, kas tai padarė. Jie prašo nusifotografuoti, nes yra nuoširdžiai sužavėti. Aš myliu tokius žmones.“
A. Luke teikia pirmenybę pozityviam bendravimui, o ne „siauro mąstymo“ žmonėms: „Nemėgstu susitelkti į neigiamas reakcijas, nes mano gyvenime viskas dalijasi maždaug per pusę (50/50). Nenoriu švaistyti savo energijos ar laiko kitiems ribotų pažiūrų žmonėms.“
Ji taip pat teigė „negalinti pasakyti, kad dėl ko nors gailisi“, tačiau pripažino, kad šis procesas gali būti sunkus kūnui ir imuninei sistemai.
„Nuolatinis skausmas, mąstysena, kurios reikia norint sugyti, miego trūkumas, nors jo reikia gijimui, – aiškino ji. – Tai In ir Jang balansas.“
Pasak moters, daugelis domisi, ar ji artimiausiu metu neketina sustoti, tačiau ji atsakė: „Žinau, kad žmonės tikisi išgirsti „taip“, bet kodėl turėčiau? Tai buvo ir visada bus įsipareigojimas visam gyvenimui.“
Bet kokiu atveju, pavyduoliai ir kritikai jos nesustabdys.
(be temos)
(be temos)