Istorinę Eimanto Stanionio kovą gyvai stebėjęs Vidas Bareikis: žinot, kas buvo geriausia?

V. Bareikis instagrame rašė labai besidžiaugiantis, kad galėjo šią kovą stebėti gyvai.

„Tai, ką šiandien gyvai teko patirti Atlantic Cityje, yra vienas įspūdingiausių dalykų gyvenime. Atrodė, tarsi būtume atsidūrę Rokio Balboa filme. Pilna arena vietinių, atėjusių palaikyti savo numylėtinio ir absoliučios legendos – Jaron Ennis, turinčio 34 pergales ir 0 pralaimėjimų – bei mūsiškio Eimanto Stanionio.

Abiejų kovotojų lygis po prieš tai vykusių „apšildymo“ kovų atrodė tarsi iš kitos planetos. Greičiai, judesių arsenalas, smūgių jėga – neveltui susitiko du Pasaulio čempionai.

Nors Eimantas „vedė“ visus raundus, „Bootsas“ atrodė lyg tyčia laukė savo šanso ir medžiojo varžovą. Be to, per pertraukas tarp raundų jis net nesėsdavo pailsėti – tiesiog pasikalbėdavo su treneriais ir toliau likdavo ant kojų. Ištvermė – kosmosas.

Didžiulė pagarba Stanionio trenerių štabui, kad pasirinko būtent tokį sprendimą ir galimai apsaugojo savo kovotoją nuo didesnių sužalojimų. Tiesiog šiandienos šachmatų partija buvo pralaimėta, ir reikia didžiulės stiprybės bei išminties tai pripažinti – nežalojant savęs bei neduodant varžovui malonumo pasipuikuoti nokautu, keliauti toliau.

Visgi tai yra DIDŽIULĖ PERGALĖ – tiek Eimantui asmeniškai, tiek Lietuvos sportui. Ir žinot, kas buvo geriausia per visus tuos šešis pragariškai sunkius raundus? Ogi tai, kad visi aplink sėdėję varžovo palaikytojai iš pradžių šūkavo savo štampines frazes apie „nupūtimą nuo vaizdo“, nokdaunus ir panašiai. Bet pamažu, su kiekviena minute, su kiekvienu geležinio Stanionio žingsniu pirmyn, vis dažniau iš VISŲ – ir tikrai neperdedu – iš visų aplink stovėjusių amerikiečių girdėjosi frazės: „Stanionis is so tough!“ „Watch out for that left hook!“ „He is like a machine!“ „He is tough.“

Ačiū už tą pasididžiavimo jausmą, kurį padovanojai mums visiems. Net nesuvokiu, kokių titaniškų jėgų pareikalavo visas kelias iki šios kovos ir tie pragariški šeši raundai. Didžiausios sėkmės būsimoje ir svarbiausioje misijoje – šeimos pagausėjime!“ – padėkos žodžiais savo įrašą baigė žinomas vyras.

Primename, kad sekmadienio rytą iš Lietuvos atvykusio trenerio Vido Bružo lydimas 30-metis kaunietis E. Stanionis su 27-erių amerikiečiu J. Ennisu susikovė Atlantik Sičio (Naujasis Džersis, JAV) „Boardwalk Hall“ ringe.

Pusvidutinio svorio kategorijos (iki 66,7 kg) boksininkai varžėsi dėl trijų čempiono diržų: lietuviui priklausančio Pasaulio bokso organizacijos (WBA), amerikiečiui – Tarptautinės bokso federacijos (IBF) ir kol kas laisvojo „The Ring“.

Akistatą laimėjo J. Ennisas. Tai buvo pirma lietuvio nesėkmė per karjerą JAV.

Pirmas raundas – be ryškesnės kurio nors kovotojo persvaros, tačiau Eimantas buvo aktyvesnis. Antrą ir trečią raundą lietuvis padidino spaudimą varžovui. Penktą raundą po J. Enniso smūgio iš E. Stanionio nosies pasipylė kraujas, o šeštą raundą ringo teisėjas fiksavo lietuvio nokdauną ir galiausiai kova buvo sustabdyta.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip atsisėdus ant kėdės ringo kampe lietuvio treneris Marvinas Somodio pasižiūrėjo į boksininką ir pasakė žodžius, kurie sustabdė kovą.

„Mums to nereikia. Aš sustabdysiu kovą. Supratai. Boksu gyvenimas nesibaigia, sveikata svarbiau“, – į ausį E. Stanioniui pasakė M. Somodio, o tuo metu varžybų pranešėjas paskelbė, jog pergalę ir titulus susižėrė J. Ennisas.

Iki šiol E. Stanionis profesionalų ringe buvo laimėjęs 15 dvikovų (iš jų devynias – nokautais), J. Ennisas – 33 (iš jų 29 – nokautais).

Portalo „Sportskeeda“ apžvalgininkas Manjitas Sarmahas prognozavo, kad E. Stanionis ir J. Ennisas pasidalys maždaug 4,3 mln. JAV dolerių prizų fondą: amerikiečio sąskaitą banke turėtų papildyti 2,5 mln. JAV dolerių, lietuvio – 1,8 mln.