Išpildė paskutinį Nelly Paltinienės norą: įprasmino priešmirtinius žodžius

Nelly anapilin iškeliavo 2020 m. vasario 29-ąją. Po metų, 2021 m. vasarį, pas šešis dešimtmečius mylėtą žmoną išėjo ir muzikantas Arvydas Paltinas. Nors abu jie mirė Vokietijoje, sutuoktiniai norėjo amžino poilsio atgulti Lietuvoje.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tiesa, Paltinienė troško, kad jos pelenai būtų išbarstyti jūroje.
„Išgirdę jos troškimą, mes tik pasišypsodavome. Ji buvo tikinti moteris, sakė: „Nenoriu niekam po mirties rūpesčio, noriu toje banguotoje jūroje paskęsti ir į jos platybes iškeliauti“, – laidoje „KK2“ sakė Nelly ir A. Paltinų draugas, kunigas Karolis Petravičius.
Draugai jos paskutinę valią išgirdo – jūrą atvežė į Vilnių. Antakalnyje, kur Menininkų kalnelyje ji palaidota drauge su vyru, kapą nuo šiol puošia banga – didžiulis paminklas, kuris primena estrados primadonos taip mylėtą jūrą.
Projektas strigo – trūko lėšų, darbai Ukrainoje nutrūko dėl karo. Dėl paminklo kunigas K. Petravičius kryžiaus kelius mynė penkerius metus. Iki tol Paltinų kapą taip pat puošė jūros simbolika.
„Subarstėme savo surinktus gintarus, atvežėme Klaipėdos ir Palangos kopų smėlio, išbarstėme ir padarėme širdį. Taip laukėme paminklo išsipildymo. Po daugelio nemigo naktų ir kančios, kad neišpildžiau Nelly ir Arvydui duoto pažado, nuvykau į Palangą pas skulptorių Antaną ir tiesiog sakiau: „Antanai, reikia pagalbos“, – laidoje „KK2“ pasakojo kunigas.
Skulptorius Antanas Stonkus sutiko pagelbėti ir iš 14 tonų akmens per dvejus metus pagamino paminklą, puošiantį dainininkų kapą. Jis į sostinę buvo atvežtas iškart, kai tik buvo pabaigtas.
Akmeninėje bangoje pavaizduota Paltinų nuotrauka parinkta taip pat neatsitiktinai. Tai vienintelis kadras, kuris buvo įrėmintas Paltinų namuose Vokietijoje.
„Tai Amerikoje 1986 m. daryta nuotrauka, per jų gastroles. Nelytė visada žiūrėdavo į nuotrauką ne tik, kad gražiai atrodytų, bet ir kokia joje emocija. Ir visada sakydavo: „Mes čia su Arvydu buvome laimingi.“ Tikiu, kad jie ir dabar laimingi danguje“, – šypsojosi K. Petravičius.
Kunigai K. Petravičius ir Kęstutis Timofejevas paminklą pašventino skambant Nelly dainoms. Poros draugai tiki, kad paskutinę dainininkės valią išpildė taip, kaip ji pati sakė besijaučianti išeidama į amžinybę.
„Prieš mirtį Nelly man pasakė: „Kęstuti, išeinu į amžinybę tikėdama, kad yra tikra draugystė ir tikra meilė.“ Tie žodžiai mus persmelkė“, – laidai „KK2“ džiaugėsi kunigas K. Timofejevas.
