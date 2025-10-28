Atidengė paminklą žuvusiam ugniagesiui: pasiaukojimas, drąsa ir atsidavimas – neįkainojami

53-ejų Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojas R. Venslauskis šįmet žuvo gesindamas gaisrą Klaipėdos rajone, Maciuičių kaime esančioje medienos apdirbimo įmonėje. Jis buvo vienas pirmųjų, atvykusių gesinti ugnies. Tačiau vyras gesindamas gaisrą žuvo.
Tad jam atminti nuspręsta pastatyti paminklą, simbolizuosiantį pagarbą ir dėkingumą žuvusiam kolegai.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Kerševičius akcentavo, kad paminklas turės dvejopą reikšmę.
„Viena – pagerbti ir prisiminti mūsų žuvusį Rolandą, o kita – tai taps priminimu, kad mūsų tarnyba visada yra labai rizikinga, visada reikia būti pasiruošusiems, atsargiems, saugoti save. Tai – tarsi žinutė ir kitiems pareigūnams bei darbuotojams. Narsa, atsidavimas gelbėjant žmones ir jų turtą, parodo, jog kartais turime surizikuoti, kad išvengtume didesnių bėdų“, – sakė V. Kerševičius.
Anot jo, ugniagesiai dažnai rizikuoja savo gyvybėmis, gelbėdami kitus ir didžioji jų dalis šį darbą atlieka vedami pašaukimo.
„Šis paminklas rodo, kad mes dirbame, rizikuojame dėl visuotinės gerovės, ne dėl asmeninės naudos. O pasiaukojimas tai tikrai yra geriausia savybė, kurią žmogus turi. Tai nepamatuojama jokiais pinigais. Mūsų pareigūnai visoje šalyje tokie yra, kad atlieka pareigą iš pašaukimo. Rolandas atėjo į darbą, stengėsi, galvojo, kad greitai ir efektyviai užgesins gaisrą, bet įvyko, kaip įvyko“, – pažymėjo V. Kerševičius.
Paminklas pastatytas Gargžduose prie Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Jo aukštis – beveik trys metrai, šio darbo autorius – Artūras Nikitinas.
