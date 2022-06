I. Stonkuvienė pasipiršo mylimajam V. Bareikiui

„And HE said YES! Nuo dabar turiu tokį gyvenimo momentą kuriuo pasidžiaugti, manau, gali tikrai ne kiekvienas, o aš jį prisiminsiu visą savo gyvenimą. MAN PASIPIRŠO!“ – su sekėjais dalinosi V. Bareikis.

„Su Indre daug šnekėjome apie tai, kokia seksistinė nesąmonė ir keista tradicija yra tai, kad moteris, tarsi, kokia vargšelė laukia, kol „visagalis vyras“ sugalvos, kad jau laikas „ją imti“ ir tada jai pasipirš. Šnekėdavome, kodėl tai visgi nėra komandinis reikalas, kai kartu tai sutari ar pajunti ir tada galiausiai įvyksta magiškas momentas. Prieš kelis mėnesius padariau tą tradicinį slaptą veiksmą ir paprašiau Indrės rankos – nesugalvojau kažko naujo ar originalaus, o va mano sužadėtinė vakar „šovė“ tokį, kad net prisėdau. – emocijų neslėpė žymus vyras. – Pasivedė mane į šoną nuo artimiausių draugų ir kaip priklauso priklaupusi ištraukė žiedą.“

Nuomonės formuotoja, socialinių iniciatyvų organizatorė I. Stonkuvienė V. Bareikiui pasipiršo per savo gimtadienio vakarėlį poros sodyboje Palangoje.

Tiesa, dar balandžio mėnesį V. Bareikis pirmasis piršosi I. Stonkuvienei, tad šis mylimosios gestas buvo tikrai netikėtas.

„Ačiū tau Indre, kad esi tokia mylinti, su niekuo nepalyginama, originali ir vienintelė tokia visam pasauly!“, – rašė V. Bareikis.