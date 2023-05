I. Burlinskaitė pasidalijo jautria žinute ir kreipėsi į sekėjus: turi vieną svarbų prašymą

„Labas visiems mano sekėjams, visiems bendražygiams, kurie eina kartu su manimi šiuo keliu. Jis dar tik prasideda, dar manęs visko laukia. Vis bandau neišsiplėsti ir jau kelintą kartą įrašau šiuos storius, bet nepavyksta, norisi kalbėti plačiau ir iš visos širdies. Visų pirma, apie ką galvojau pastarąsias kelias dienas, kad man labai pasisekė, jog turiu tokį didelį palaikymą. Tokią nuostabią šeimą – mamą, kuri dėl manęs pasiruošusi padaryti viską, tokį gerą vyrą, kuris šioje situacijoje yra mano visiška atrama, mano paguoda.

Mes kartu ir paverkiame, ir pasidžiaugiame, kai yra gerų naujienų. Draugus, kurie mane išjaučia iš visos širdies ir be jokios abejones, man be galo pasisekė, kad turiu jus visus. Tokią didelę palaikymo komandą ir jūs man savo stiprybę ir teigiamas emocijas, savo maldeles man siunčiate kiekvieną dieną. Tai man labai daug reiškia. Jei tik aš galėčiau, visus šiuo palaikymu ir visais šiltais žodžiais motyvuojančiais pasidalinti kartu su kitais, tokioje situacijoje atsidūrusiais, aš tikrai to norėčiau. Kiek pakalbu su gydytojais, patikėkite manimi, yra žmonių, kuriems to labai reikia, labai trūksta.

Mes kartu ir paverkiame, ir pasidžiaugiame, kai yra gerų naujienų.

Šitą mano žinutę, kurią noriu pasakyti, ji yra apie gražius darbus. Labai noriu, kad visi kartu prisidėtumėte prie vienos gražios iniciatyvos. Rytoj, visą dieną Vilniuje, parkelyje, Pylimo g. 21 B, prie paviljono, vyks „Mamų unijos“ organizuojama akcija, skirta onkologinėmis ligomis sergantiems vaikučiams. Visi, kurie planuojate suvalgyti savo porciją ledų, pasirinkite būtent šią vietą tiems ledams suvalgyti, kadangi visi pinigėliai pavirs į paramą vaikams, kurie serga onkologinėmis ligomis. Žinau, kad ten bus ir gyvo garso muzika, smagiai praleisite laiką. Svarbiausia, kažkam padovanosite mažytį dėmesį“, – ragino žinoma moteris.

Primename, kad praėjusį trečiadienį nuomonės formuotoja instagrame su savo sekėjais pasidalino liūdna žinia apie tai, kad jai diagnozuotas kraujo vėžys. Moteris drauge su vyru Liudu Vaisieta atvyko gydytis į Kauno klinikas. Būdama ligoninėje Indrė instagrame dalinasi savo išgyvenimais ir patirtimi kovojant su klastinga liga.

Instagramo stop kadras