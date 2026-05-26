Holivudo legenda stojo į kovą su tauragiškiu: byloje – kalba apie milijonus

Amerikos žiniasklaida dar prieš penkerius metus pranešė, kad Holivudo legenda Klintas Istvudas Jungtinėse Valstijose laimėjo bylą prieš Tauragės rajono verslininko Giedriaus Bučinsko įmonę „Mediatonas“, klaidingai teigusią, esą aktorius rėmė kanapių produktų vartojimą. K. Istvudui buvo priteista daugiau nei 6 mln. dolerių. Tuo metu jis situaciją komentavo taip:
„Šis sprendimas siunčia svarbią žinią ir kitiems internetiniams sukčiams, kurie gali bandyti neteisėtai panaudoti kažkieno vardą ir reputaciją savo produktams parduoti“, – 2021 metais sakė K. Istvudas.
Vėliau byla persikėlė į Lietuvą.
„Siekiame Amerikoje priimto teismo sprendimo faktinio įgyvendinimo, tai yra žalos atlyginimo. Žalos dydis, priteistas K. Istvudo naudai Amerikoje, siekia apie 6 mln. dolerių“, – aiškino ieškovų advokatas Robertas Juodka.
Advokatas nemano, kad prisiteisti milijonus iš tauragiškio yra nerealu.
„Viskas gyvenime yra įmanoma. Net ir pirmasis sprendimas mūsų naudai dėl minėtų sumų priteisimo buvo istorinis įvykis tokio masto tarptautinėje byloje, kai buvo pripažinta fizinio asmens tiesioginė atsakomybė“, – teigė R. Juodka.
Tačiau bylinėjimasis trunka jau penktus metus. K. Istvudui atstovaujantis advokatas tvirtina, kad Tauragės verslininkas siekia išvengti atsakomybės.
„Atsakovas naudojasi teisinėmis ekvilibristikomis, kad išvengtų atsakomybės. Sužinojęs apie Amerikoje jo nenaudai priimtą sprendimą, jis tyčia likvidavo savo bendrovę. Tai apsunkino sprendimo įgyvendinimą“, – kalbėjo R. Juodka.
Iš pradžių teismai amerikiečių ieškinį atmesdavo, teigdami, kad bylinėtis su jau likviduota tauragiškio bendrove negalima. Nors, pasak ieškovų, tauragiškis buvo vienintelis pelningos interneto svetainių bendrovės akcininkas ir direktorius.
Tuo metu tauragiškio gynėjai tikino, kad ieškinys grindžiamas Lietuvoje nepripažintu ir jokios teisinės galios neturinčiu Amerikos teismo sprendimu, priimtu nesuteikus teisės į gynybą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tačiau užpernai Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad tauragiškio įmonės likvidavimas buvo nesąžiningas, ir priteisė ieškovams 250 tūkst. eurų žalos atlyginimą. Po apeliacijos nuspręsta, kad bylą Klaipėdos apygardos teismas turi nagrinėti iš naujo – jau trečią kartą. Šįkart dėl prašomų milijonų paskelbtas toks sprendimas:
„Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, prašomą priteisti sumą sumažino ir priteisė 200 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimą“, – skelbė teismo atstovė Indrė Rinkevičiūtė-Andrulė.
Taip pat nurodyta, kodėl priimtas toks sprendimas.
„Interneto svetainėse buvo publikuojami tikrovės neatitinkantys straipsniai ir tariami aktoriaus pasisakymai, sudarant klaidingą įspūdį, kad jis pats vartoja CBD produktus, jie jam padeda ir kad jis juos rekomenduoja kitiems. Teismas konstatavo, kad bendrovė pažeidė Civilinio kodekso ir Reklamos įstatymo nuostatas“, – pažymėjo I. Rinkevičiūtė-Andrulė.
Greitai 96-ąjį gimtadienį švęsiančios Holivudo legendos byloje šį teismo sprendimą dar galima skųsti. Ar tai bus daroma, advokatai kol kas nežino. Tačiau jie pabrėžia, kad teismas pripažino visas civilinės atsakomybės sąlygas – kaltę, žalą ir neteisėtus veiksmus.
Su tauragiškiu ir jo atstovais susisiekti nepavyko.
(be temos)
(be temos)
(be temos)