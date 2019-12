Hitas „All I Want for Christmas Is You“ užkopė į pirmąją „Billboard“ sąrašo vietą

Praėjus 25 metams po Mariah Carey kalėdinio hito „All I Want for Christmas Is You“ pasirodymo, kūrinys iškopė į „Billboard“ populiariausių dainų sąrašo pirmąją vietą.

Tai yra pirmoji kalėdinė daina sąrašo viršūnėje per 61 metus, pranešė „Billboard“.

1958-aisiais čia karaliavo „Chipmunks“ daina „The Chimpunks Song“. Kartu „All I Want for Christmas Is You“ yra 19-oji M. Carey daina hitų sąrašo pirmojoje vietoje. Atlikėja dabar tik viena daina atsilieka nuo „The Beatles“.

M. Carey tviteryje neslėpė džiaugsmo ankstyva kalėdine dovana: „Mums pavyko“, – rašė 49-erių atlikėja. Jos gerbėjai džiaugėsi kartu: žinutė per trumpą laiką sulaukė beveik ketvirtį milijono patiktukų.

M. Carey savo dainą „All I Want for Christmas Is You“ paskelbė 1994-aisiais. Tais metais ji populiariausių radijo hitų sąraše, „Billboard“ duomenimis, buvo 12. Kadangi daina nebuvo išleista kaip singlas, jai tada nepavyko patekti į šimtuką. Iki šiol geriausią vietą ji užėmė 2018-aisiais – Kalėdų klasika tada užkopė į trečiąją poziciją.